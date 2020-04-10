Ведет к удушью и смерти: украинский врач сделала важное предупреждение о коронавирусе

Коронавирус в Украине был диагностирован уже у 2203 человек и по состоянию на 10 апреля погибло 69 человек. Медики утверждают, что специфического лечения от COVID-19 на данный момент не существует, также и как препаратов, которые могли бы победить болезнь. Единственное, чем можно снизить риск инфицирования – это соблюдение карантинных мер, всех предписаний врачей и правил гигиены.

Как рассказала инфекционист Екатерина Булавинова, самое опасное последствие коронавируса – это двухсторонняя пневмония, которая может привести к удушью и смерти. Об этом она заявила в ток-шоу "Право на владу".

"Психологически все хотят волшебную таблетку, но ее нет, нет специфического лечения от COVID-19. Я очень прошу всех воздерживаться от того, чтобы принимать лекарства, которые в мире не имеют доказательной эффективности. Врачи могут этим навредить пациентам. Прошу людей, которые не имеют отношения к медицине - не принимать участия в этих дискуссиях, не скупать эти препараты, не прятать их у себя дома, потому что они не имеют доказательной эффективности. Нужно максимально сфокусироваться на том, что человек с COVID -19 может умереть от удушья, потому что смерть от пневмонии - это смерть от удушья. Соответственно, основным лекарством для него будет кислород. Если он/она лежит в отделении интенсивной терапии, понадобятся мощные антибиотики", - отметила инфекционист.

Она добавила, что в больницах есть повышенный риск подхватить вирус и безопаснее пересидеть этот период дома и в нетяжелых случаях лечиться амбулаторно. По словам Булавиновой, ПЦР-тесты необходимы, но нет нужды бежать к врачу при малейшем подозрении, так как эти ложные подозрения перегружают медицинскую систему.

"Переоцененная история с тестированием, но не с точки зрения государственной политики. Безусловно тестирование очень важно. Оно позволяет установить, какая ситуация в стране. Но я очень бы хотела попросить людей забыть о нем как для пациента. Пациенту совсем неважно, есть ли у него COVID-19. Ему не нужно бежать в больницу, чтобы сделать себе тест, потому что они в этот момент очень перегружают систему и рискуют заразиться COVID-19, которого у них, возможно, еще и нет. Вам надо оставаться дома, чтобы не заразить других, а думать следует для тех, кто особенно в зоне риска. О том, какой у него уровень сахара в крови, есть ли у него воспаление легких. Для больного важно думать, есть ли у него соответствующий уровень кислорода. Если нет такого средства, есть приложения, которыми можно измерить. Тестирование важно для государства, но и для врача, который будет определять, как вас лечить", - порекомендовала Булавинова.

Украинский инфекционист сделала важное предупреждение о коронавирусе

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