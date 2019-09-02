Вечная и светлая память: на Донбассе погиб украинский военный (фото)

На Донбассе погиб украинский военный (Коллаж РБК-УКраина)

Молодого бойца убила пуля вражеского снайпера

Возле поселка Водяное Донецкой области погиб украинский военный, боец ВСУ, 24-летний Андрей Юрьевич Проценко. Об этом сообщили на странице Командования Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

Как сообщается, Андрея Проценко убила пуля вражеского снайпера. Он получил смертельное ранение. Бойцу ВСУ было всего 24 года. Андрей Проценко был родом из села Бохоники Винницкого района Винницкой области. Был командирован в 36-ю отдельную морскую бригаду морской пехоты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня, 2 сентября, еще один 24-летний защитник Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины из села Бохоники Винницкой области положил голову в борьбе с российскими оккупантами. Командование Воздушных Сил выражает глубокие соболезнования родным и близким солдата Проценко Андрея Юрьевича. Вечная и светлая память защитникам украинской земли", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/kpszsu)

Также на странице Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины была опубликована фотография героя, который погиб от выстрела снайпера.

Андрей Проценко погиб на Донбассе от пули снайпера (фото: facebook.com/kpszsu)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в зоне ООС погиб 20-летний боец из Волынской области.

А также рассказывали о том, что на Донбассе погиб боец ВСУ, морской пехотинец Сергей Савинов, который служил в 36-ой отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.