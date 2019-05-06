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Вечная память герою: на Донбассе во время боя погиб разведчик

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 18:52
Вечная память герою: на Донбассе во время боя погиб разведчик
На Донбассе в бою погиб военный ВСУ (фото: torange.biz)

На Донбассе погиб еще один военнослужащий ВСУ

На Донбассе утром 6 мая от полученных ранений в бою скончался старший сержант Иван Сакаль. Он был командиром разведки 137 батальона морской пехоты. Это была его третья ротация на этой войне. Об этом сообщил региональный координатор Гражданской сети ОПОРА Тарас Чмут.

Ивану было 24 года. В морскую пехоту он пришел из комендатуры ВМС в 2015 году. А на войне он с 2014 года.

По словам Чута, Иван был настоящим разведчиком - спокойным, сдержанным, умным, занимался кросфитом и не раз участвовал в "победе ВМС".

 

На Донбассе в бою погиб военный ВСУ Иван Сакаль (фото: facebook.com/TarChmut)

"Он никогда не прогибался перед командованием и никогда не выслуживался. Не стремился ни наград, ни должностей или званий. На него всегда можно было положиться и доверять. Своим примером всегда был образцом для личного состава (и не только для матросов, но и для многих офицеров)", - написал Тарас Чмут.

Для помощи семье: 5168 7573 5762 4412 (брат Сакаль Михаил).

Пользователи сети также отреагировали на смерть Ивана.

  • Светлая Память!
  • Всегда в сердце;
  • Радует, что вокруг тебя такие красивые и светлые люди, но очень жаль, что так ненадолго (Светлая память);
  • Печаль и боль. Вечная память Герою!
  • Хороший был парень. Светлая ему память!

Напомним, что на фронте пропал украинский военный. Это произошло, когда в районе проведения операции Объединенных сил произошел бой с вражескими диверсантами.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе умер командир роты 130 отдельного разведывательного батальона Сергей Шершак.

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