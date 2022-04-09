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Вечная память герою: в боях за Мариуполь погиб основатель Pizza Veterano Рафаель Агаев

Фото: Рафаель Агаев погиб, защищая Украину (facebook.com/diliriya)
Автор: Людмила Жукова

Основатель Pizza Veterano Рафаель Агаев погиб в боях за Мариуполь. Он отдал свою жизнь за Украину.

Об этом сообщил его друг и ветеран АТО Леонид Остальцев в Facebook.

"Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому ты красавчик, и по-другому не мог. Когда ты вернулся – мы вместе пошли вспомнить, не забыли ли мы как готовить пиццу, по возвращении с фронта и очень удивились, когда не забыли", - написал Леонид.

По его словам, именно Рафаэль Агаев (позывной Раф) был рядом, когда открывалась первая пиццерия. Помогал, поддерживал и учил.

Отмечается, что Рафаель погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города, в составе своего подразделения Морской Пехоты Украины.

Рафаель Агаев погиб, защищая Украину (фото: facebook.com/diliriya)

Как мы писали ранее, украинский бизнесмен разрешил ВСУ уничтожить оккупантов, которые с ракетными установками заняли его дом.

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Мариуполь