Вечная память: в Буче от голода умерла художница-шестидесятница

В Буче умерла известная художница-шестидесятница Любовь Панченко. Она месяц находилась без еды, пока там были оккупанты.
Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук.
Панченко скончалась на 85-ом году жизни.
"Наша община сейчас понесла большую потерю - Буча и вся Украина обеднели на еще один щедрый, неповторимый талант. На 85-м году жизни отошла в вечность почетная гражданка города, лауреатка Премии имени Василия Стуса, художница-модельерка Любовь Панченко", - написал он.
Панченко была из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры.
Все ее творчество имело ярко выраженный украинский колорит, из-за чего Любовь Михайловну преследовали, а ее картины скрывали.
Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия, уточнил Федорук.
Сообщается, что в течение месяца, когда Буча была захвачена российскими оккупантами, 84-летняя художница Любовь Панченко была в своем доме и голодала – вероятно, ее организм не выдержал такой нагрузки.
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