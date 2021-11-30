Была вдвое больше головы: в Украине врачи впервые удалили гигантскую опухоль у младенца

В Украине врачи впервые успешно удалили гигантскую опухоль у младенца, которая в два раза была больше за его голову. Операция было очень сложной, ведь ребенок мог умереть от кровотечения.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

Мама ребенка рассказала, что на 33 неделе беременности УЗИ показало, что у ребенка есть патология - большая опухоль, которая все время росла.

Женщина обратилась в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии, где и родила ребенка. Ей пришлось делать кесарево сечение.

Мальчик родился весом 3 килограмма 600 граммов. Из них треть весила только опухоль, которая занимала часть головы и шеи, и была больше головы малыша.

Скриншот с видео

"Опухоль прорастала в глубокие структуры шеи, магистральные сосуды, нервы, сдавливала дыхательные пути и пищевод", - рассказали врачи.

Сразу после рождения делать операцию не стали, поскольку это было слишком опасно. В опухоль очень хорошо поступала в кровь. Ее удаление могло привести к остановке сердца малыша.

Сначала медики откачали из опухоли жидкость, а затем в институте Амосова заблокировали основной сосуд, снабжавший кровь.

После этого, через три недели после рождения, сделали операцию по удалению опухоли. Также ребенку понадобилась подтяжка лица.

Скриншот с видео

Врачи говорят, что будет заметен только рубец перед ушком. Другие рубцы будут спрятаны в волосах.

Скриншот с видео

Ребенок здоров, опухоль была доброкачественной, и теперь иногда надо будет ходить на проверку к врачам. Теперь мальчик поедет домой, где его ждет 10-летняя сестра.

Украинские врачи впервые удалили гигантскую опухоль у младенца (видео: YouTube)