Вдова умершего от COVID-19 блогера похвасталась новой грудью: не прошло и полугода

Кто такая София Стужук, и почему она сделала операцию

Блогер говорит, что ее прелести после троих детей стали не такими, какими бы ей хотелось.

"Да-да, зайки, вы не ошиблись. Годы убеждения себя, что то, что природно - то красиво и попыток принятия смущения во время сек*а, что мои с*сюли стучат по его подбородку и свисают как сосули, или что лежа на бочку сися утекла... Мгновенное решение. Месяц раздумий и моральной подготовки", - пишет девушка и добавляет, что впереди ее ждет месяц реабилитации.

Отметим, что София является известным финтес-блогером с почти шестимиллионной армией подписчиков. На своей странице она размещает много мотивационных постов по питанию, тренировкам, жизненной позиции.

От фитнес-тренера и блогера Дмитрия Стужука София родила троих детей: Давида, Оливию и Лолу.

И хотя на момент смерти София и Дмитрий уже расстались, девушка очень скорбила о его смерти, выставляла в сторис видео, на которых она горько плачет, благодарит экс-мужа за прекрасные годы вместе и детей.

Фото: София Стужук с мужем и детьми (instagram.com/sofia_stuzhuk)

Теперь София нередко делится фото с роскошными букетами. Вероятно, у девушки новый возлюбленный.

София Стужук похвасталась подарками (instagram.com/sofia_stuzhuk)

Как отреагировали соцсети на "обновку" Софии

Собственно, на этот "околоскандальный" факт первыми обратили внимание пользователи соцсетей. Так, блогер Михаил Голуб сделал репост публикации Софии в своем Facebook.

"У дамы муж умер недавно от ковида. Писали про него везде", - отметил Михаил.

В комментариях пользователи начали сетовать на нынешние "времена и нравы".