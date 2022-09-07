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Вдова украинского бойца отдала деньги из компенсации за его гибель на нужды для ВСУ

Вдова бойца отдала компенсацию за его гибель на нужды ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский военный и муж Анастасии погиб на войне. Женщина осталась одна с маленьким сыном и нашла силы не только жить дальше, но и помогать другим защитникам.

Об этом сообщает ТСН.

По ее словам, когда она получила государственную компенсацию, значительную часть денег она передала волонтерам для поддержки ВСУ. Благодаря этому донату у наших бойцов появились авто и тепловизоры.

Настя рассказала, что ее муж Михаил ушел на фронт 25 февраля, а через месяц его не стало. Ночью, когда русские убили мужчину, женщина вместе с сыном предчувствовали беду.

"Я ночь не спала, а со мной сын спал, ребенок ночью начала плакать и во сне кричать: "Папа, стой, не уходи", "папа вава", - вспомнила она.

Тогда уже утром ей сообщили, что Михаила убили российские военные. Женщине было очень сложно учиться жить без мужа.

Кроме моральной боли, в порядок надо было самостоятельно приводить маленький домик, который они с мужем успели приобрести до войны. Впрочем, первое, что сделала женщина, когда получила денежную компенсацию, как вдова бойца - часть денег передала на нужды ВСУ.

В частности, чтобы спасти другим защитникам жизнь, она отдала 350 тысяч гривен.

Волонтер Анжелика Кирсанова говорит, что больше всего ребята нуждаются в тепловизорах. На деньги, что дала Анастасия, их закупят сразу на несколько подразделений.

"350 тысяч гривен - это очень большая сумма. К сожалению, эти средства пришли к ней таким образом, но благодаря этим средствам будет закрыто очень много запросов", - рассказала волонтер.

Также на деньги Анастасии еще и удалось закупить автомобиль на передовую. Владелец машины, когда узнал историю Анастасии, сбросил половину стоимости машины.

Вдова бойца надеется, что ее вклад приблизит победу Украины.

Ранее мы сообщали, что в Кыргызстане пенсионер продает браслеты в цветах флага Украины, чтобы помочь ВСУ.

Также мы писали, кто и как в мире поддержал Украину сине-желтыми флагами.

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ВСУ