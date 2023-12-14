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Вдалось вчасно встановити діагноз: у Львові врятували дитину з дуже рідкісною хворобою

Лікарі у Львові діагностували рідкісну хворобу у дитини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові 7-річну дитину привезли до лікарні з підозрою на гостре порушення мозкового кровообігу. Після обстеження лікарі встановили рідкісну хворобу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Першого медичного об'єднання Львова.

Що відомо про хворобу

Після тривалих обстежень лікарі встановили діагноз - хвороба моямоя.

Moyamoya у перекладі з японської означає клубок диму. За статистикою, це рідкісне судинне захворювання головного мозку невідомої етіології виникає приблизно у 5 випадках на 10 тис. людей.

Воно може проявитися у дитинстві чи  у дорослому віці. Однак важливо вчасно встановити діагноз.

Подальше лікування маленького пацієнта складалось з нейрохірургічного втручання - екстраінтракраніального шунтування, яке успішно провели львівські фахівці.

У Львові лікарі діагностували дівчинці хворобу моямоя (фото:facebook.com/RadiologyLviv)

Симптоми хвороби

Хвороба моямоя пов'язана з оклюзія судин головного мозку. Кров судини спочатку звужуються протягом відносно тривалого періоду часу. Поступове звуження судин з часом призводить до повної закупорки артерії.

Моямоя проявляється особливо часто у дітей від 2 до 10 років, у дорослих - від 30 до 40 років. В результаті хвороби моямоя пацієнти мають підвищений ризик перенести інфаркти мозку та мозкові крововиливи. 

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