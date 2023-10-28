Вчителька стала зіркою Playboy: "Після уроків розпускаю волосся і стаю сексуальною"

Вчителька після уроків знімається для Playboy

Венера зізналася, що робота з Playboy стала для неї "величезним досягненням", вона змінила її життя.

Венера Реамбонанца (фото: instagram.com/eversunneva)

При цьому Реамбонанца підтримує високі стандарти у школі, а у вільний від уроків час дозволяє собі розпускати волосся і бути сексуальною.

"Це надихає мене бути творчою і цінувати себе. Моя мати є державним учителем на Філіппінах, і коли я росла - мала змогу побачити її пристрасть до навчання дітей. Це надихнуло мене піти її стопами, але я хотіла бути трішки іншою, тому вирішила отримати спеціальну освіту. Коли я була дитиною - збирала друзів з нашого району для ігор. Я була вчителькою, а вони - учнями", - розповіла Венера.

Венера Реамбонанца (фото: instagram.com/eversunneva)

За словами моделі, коли вона працювала на Філіппінах, у неї було багато вчительської роботи з напруженим графіком. Після переїзду до Таїланду, вона могла виконувати ту саму роботу, але вже від 15 до 22 годин на тиждень.

Тоді ж красуня почала працювати моделлю.

"Насправді я отримую багато позитивних коментарів. Людям подобається, що, незважаючи на те, що я вчитель, це не завадило мені робити те, що я люблю - надихати інших на своїй платформі. Я дійсно хочу заохотити людей виражати себе без сорому", - пояснила Реамбонанца.

Венера Реамбонанца (фото: instagram.com/eversunneva)

Дівчина додала, що завдяки новій діяльності вона може мати все, що захоче, адже на відвертих фотографіях вона заробляє непогані гроші.

"Я завжди вірила, що жінки можуть мати все, якщо вони цього захочуть. Це все питання вибору. Я думаю, що ви повинні бути сміливими і не боятися викликів, тому що вони насправді допомагають вам у житті. Ви повинні перетворити те, що інші вважають слабкістю, на силу, щоб вони не могли використати це проти вас. Ви не можете соромитися своїх відмінностей - ви повинні ними пишатися", - підсумувала вона.

Венера Реамбонанца (фото: instagram.com/eversunneva)