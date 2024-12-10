Вчитель початкових класів виграв фітнес-гонку HYROX: гарячі фото чемпіона

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про педагога-силача і змагання, а також публікує гарячі фото австрійця.

Хто такий Александр Рончевіч

Александр - вчитель з Австрії. Останніми роками він захопився спортом, і щодня після роботи відвідував тренування. Чоловік навіть брав участь у місцевому шоу "Ніндзя Воїн".

Александр Рончевіч (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

У 2022 році тренер Рончевіча Тіагу Лоуса казав, що "відразу зрозумів потенціал" підопічного, як тільки-но погодився тренувати його в залі.

Александр Рончевіч (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Рік тому Александр вперше взяв участь у змаганнях HYROX, що проходили в Манчестері, і відразу здобув титул віце-чемпіона світу серед “Еліти". Згодом він виграв чемпіонат Європи в тому ж дивізіоні. А нещодавно Рончевіч став чемпіоном світу на турнірі в Ніцці.

Александр Рончевіч (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

"Я викладаю в початковій школі. Вчителі і батьки знають, що я чемпіон світу, бо бачили мене по телевізору. А от діти ще занадто малі, щоб зрозуміти, хто їх вчить. Однак вони знають, що я багато займаюся спортом", - сказав Алекс у інтерв’ю для The Hybrid Lett.

Александр Рончевіч (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Александр Рончевіч (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

У своєму Instagram молодий австрієць після чемпіонства зазначив, що його перемога - це все, чого він хотів досягти - “хоча б один раз у житті бути найкращим у світі”.

Александр Рончевіч (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Александр Рончевіч (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Користувачі соціальних мереж підтримали Александра і зазначили, що він “показав усім, чого можна досягти, якщо твій розум налаштований правильно”.

Александр Рончевіч (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Александр Рончевіч (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

“Якщо ти готовий працювати день у день, то для тебе не буде нічого неможливого!” - написав один з коментаторів.

Александр Рончевіч (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Александр Рончевіч (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Що таке HYROX

HYROX - це інноваційні фітнес-змагання, які поєднують в собі біг на 8 км та 8 функціональних вправ. За правилами учасники пробігають дистанцію, а після кожного кілометра виконують різноманітні фізичні навантаження: підтягування, віджимання, веслування, підняття ваги тощо. Фішкою HYROX є те, що ця фітнес-гонка доступна для учасників різного рівня підготовки, від новачків до професійних спортсменів.

Вперше турнір пройшов в Гамбурзі у квітні 2018 року. Після цього формат поширився світом. Так, у 2023 році у різних куточках планети було проведено 65 гонок, у яких взяли участь 175 тисяч учасників.

HYROX розвиває витривалість, силу, швидкість, координацію та ментальну стійкість.