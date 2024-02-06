Вчений пояснив, чому ми сприймаємо друзів, як "знеболювальне"

Чому ми сприймаємо друзів, як знеболювальне

Ми звикли думати, що всіма нашими соціальними потугами керує потік гормонів радості та задоволення: немає партнера - нудно, є партнер - дофамін.

Але є така, поки що непопулярна ідея, яка швидко розвивається. Називається вона - опіоїдна теорія соціальної приналежності.

Опіоїдні мю-рецептори в мозку, які регулюють у нас почуття болю, і для задоволення яких ми приймаємо такі втішники "фонового болю життя" як кокаїн та героїн, повʼязані з нашим соціальним життям

Виявляється, що чим більше у нас друзів та соціальних контактів - тим вища витривалість до болю. Друзі стимулюють нашу внутрішню систему боротьби з болем, яка була створена для фізичного болю, але готова справлятися і з душевним.

Чому ми сприймаємо друзів, як "знеболювальне" (фото: Freepik)

Коли моногамним гризунам вколювали активатори опіоїдних рецепторів, то це сильно псувало їхні сімейні стосунки. Тому що сімейні стосунки та були для них опіумом, на якому все трималося, а тепер їх безплатно колють люди в білих халатах є опіоїдні рецептори роблять нам приємно, коли ми спілкуємося і перебуваємо в групі, і роблять нам, у прямому розумінні, боляче, коли ми ізольовані від соціальних контактів.

На здивування, число друзів у Фейсбуці справді повʼязане з числом реальних друзів у житті та, мабуть, опіоїдна система мозку використовує соціальні мережі для "знеболення" нашої душі.

Фейсбук лікує, хоч до впровадження в медицину ще далеко. Але для боротьби зі стресом ці результати можна застосовувати й вже починати лікуватися друзями.

Змінюємо обслинений подорожник антидепресантів на здорове спілкування з друзями. Адже вони - це наш маленький законний героїн.