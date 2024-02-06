ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вчений пояснив, чому ми сприймаємо друзів, як "знеболювальне"

Вівторок 06 лютого 2024 12:51
UA EN RU
Вчений пояснив, чому ми сприймаємо друзів, як "знеболювальне" Чому ми сприймаємо друзів, як "знеболювальне" (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Іноді ми сприймаємо своїх друзів, як знеболювальне, адже вони часто рятують нас від болю. Але цьому явищу є й наукове пояснення.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис вченого Олександра Коляди в Instagram.

Чому ми сприймаємо друзів, як знеболювальне

Ми звикли думати, що всіма нашими соціальними потугами керує потік гормонів радості та задоволення: немає партнера - нудно, є партнер - дофамін.

Але є така, поки що непопулярна ідея, яка швидко розвивається. Називається вона - опіоїдна теорія соціальної приналежності.

Опіоїдні мю-рецептори в мозку, які регулюють у нас почуття болю, і для задоволення яких ми приймаємо такі втішники "фонового болю життя" як кокаїн та героїн, повʼязані з нашим соціальним життям

Виявляється, що чим більше у нас друзів та соціальних контактів - тим вища витривалість до болю. Друзі стимулюють нашу внутрішню систему боротьби з болем, яка була створена для фізичного болю, але готова справлятися і з душевним.

Вчений пояснив, чому ми сприймаємо друзів, як &quot;знеболювальне&quot;

Чому ми сприймаємо друзів, як "знеболювальне" (фото: Freepik)

Коли моногамним гризунам вколювали активатори опіоїдних рецепторів, то це сильно псувало їхні сімейні стосунки. Тому що сімейні стосунки та були для них опіумом, на якому все трималося, а тепер їх безплатно колють люди в білих халатах є опіоїдні рецептори роблять нам приємно, коли ми спілкуємося і перебуваємо в групі, і роблять нам, у прямому розумінні, боляче, коли ми ізольовані від соціальних контактів.

На здивування, число друзів у Фейсбуці справді повʼязане з числом реальних друзів у житті та, мабуть, опіоїдна система мозку використовує соціальні мережі для "знеболення" нашої душі.

Фейсбук лікує, хоч до впровадження в медицину ще далеко. Але для боротьби зі стресом ці результати можна застосовувати й вже починати лікуватися друзями.

Змінюємо обслинений подорожник антидепресантів на здорове спілкування з друзями. Адже вони - це наш маленький законний героїн.

Раніше ми розповідали про вчені знайшли перші фізичні докази, що іноді час може "йти назад".

Також читайте наш матерал про те, що у світі з'явилась нова мова, якою володіють лише 350 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дружба исследователи
NEWS
Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, - заступник голови оборонного комітету Ради
Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, - заступник голови оборонного комітету Ради