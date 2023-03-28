Вчені зробили несподіване відкриття про смерть Бетховена: причина була зовсім в іншому

Загальноприйнята причина смерті Бетховена

За даними американських учених, які проводили перше дослідження волосся та фрагментів черепа Людвіга ван Бетховена, вміст свинцю перевищував норму у 100 разів. Яким чином свинець потрапив до організму музиканта - невідомо.

Існувало кілька різних припущень. Композитор в останні роки життя страждав від жахливого черевного болю і його лікували маззю, що містить свинець.

За іншою версією, труби для подачі питної води в роки життя Бетховена робили зі свинцю й отрута потрапила у воду, а звідти - в організми людей.

Також існувала ще одна версія – лікар Андреас Ваврух, який лікував Бетховена, міг ненавмисно прискорити смерть композитора. Він протикав своєму пацієнтові очеревину, щоб вивести рідину, а потім накладав на рани примочки, що містять свинець.

Нова версія про смерть Людвіга ван Бетховена

Вчені з німецького Інституту еволюційної антропології суспільства Макса Планка досліджували ДНК волосся композитора. Було відібрано п'ять зразків і всі вони показали, що смерть сталася не через отруєння свинцем.

Найімовірніше - композитор мав гепатит В. Локони з волосся Бетховена збирали в останні 7 років його життя. Вони показали, що композитор був у групі ризику і справді міг страждати від захворювання печінки.

Його історія хвороб також вказує на те, що у нього явно були проблеми з цим органом – у нього були проблеми зі шлунково-кишковим трактом майже все життя, він двічі переніс жовтяницю.

Коли стан Бетховена погіршувався, він узяв обіцянку зі свого друга і лікаря Йоганна Адама Шмідта про розтин після смерті. І хотів, щоб про його незвичайну хворобу опублікували дослідження. Але Шмідт помер набагато раніше за самого Бетховена.

Розтин, однак, зробили, зовсім інші лікарі. І вони виявили на печінці композитора важкі рубці, характерні для цирозу. Що також підтверджує версію про те, що хвороба композитора мала генетичну і вірусну основу і справа саме в печінці.