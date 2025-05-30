Вчені знайшли "український слід" у загибелі 90% кажанів у США: як це сталося

Дослідження показують, що смертельний для кажанів синдром білого носика, який спустошує їхні популяції у США, має несподіване походження. Виявилося, що джерелом цього небезпечного грибка стали українські печери на Поділлі, звідки він, ймовірно, поширився через спелеологів.

Як українські печери стали причиною смертельної хвороби кажанів в США, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження у журналі Nature.

Виявилося, що причиною смертельної хвороби кажанів у Сполучених Штатах Америки, відомої як синдром білого носика, стали... українські печери на Поділлі.

Як припускають науковці, саме звідси у 1990-2000 роках спелеологи завезли спори грибка-збудника до печер США, де він почав масово вражати місцевих рукокрилих.

Ця хвороба вже призвела до катастрофічного скорочення чисельності деяких видів кажанів на цілих 90%, що, своєю чергою, спричинило значне збільшення кількості комах-шкідників, яких раніше успішно винищували ці тварини

Звідки прийшла смертельна загроза?

Вчені давно підозрювали, що гриб Pseudogymnoascus destructans, збудник синдрому білого носика, потрапив до Північної Америки з Європи. Для точного з'ясування його походження дослідники відібрали майже 5500 зразків цього грибка з печер у 27 країнах Європи. Порівнюючи геноми цих зразків із геномом збудника, що вражає американських кажанів, вони виявили: у Європі циркулюють два варіанти гриба - Pd-1 і Pd-2.

Виявилося, що саме варіант Pd-1 став причиною загибелі кажанів у США. Його геном виявився майже ідентичним грибам, знайденим у печерах Тернопільської області, зокрема у найдовшій гіпсовій печері світу - Оптимістичній, а також у розташованій поруч печері Озерна.

Оскільки обидві ці печери були популярними туристичними об'єктами у 1990-2000 роках, вчені припускають, що саме туристи-спелеологи й перенесли спори грибка між континентами.

Поширення збудника синдрому білого носика в Європі. Дві жовті точки в Україні - печери, у яких знайшли саме такий збудник, який спричиняє хворобу в американських кажанів (фото: Fischer et al/Nature, 2025)

Чому американські кажани постраждали сильніше?

У США досі виявляли лише варіант Pd-1, який для європейських кажанів є менш небезпечним, адже в них виробився певний імунітет. Проте через його відсутність, цей варіант спричинив серед американських кажанів набагато більшу смертність.

Науковці особливо наголошують на важливості ретельного очищення спорядження після відвідування печер, адже європейський варіант Pd-2 є значно смертоноснішим, і його поширення до США було б катастрофою.

Інші загрози для кажанів Окрім синдрому білого носика, кажани стикаються й з іншими викликами: