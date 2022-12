Вчені заявили про зв’язок між раком і алкоголем, про який багато хто не знає

Люди не знають про шкідливість алкоголю

Так, дослідження, опубліковане в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, включало дані, зібрані від 3865 дорослих у 2020 році. Їх запитали, як алкоголь впливає на ризик захворювання на рак. Серед видів алкоголю були вино, пиво та лікер.

Результати показали, що майже 80% учасників не знали про зв’язок між вином і раком, трохи більше 70% не знали про ризик раку, пов’язаного з пивом, і 68,8% не знали про зв’язок між раком і алкоголем.

Крім того, виявилося, що 1,7% вважають, що алкоголь знижує ризик раку, тоді як 2,2% вважають, що пиво знижує ризик, а 10% вважали, що вино знижує ризик раку.

Алкоголь має прямий зв’язок з раком

"Багато медичних працівників рекомендують келих вина для здоров’я серця, то чому б людям не бути збентеженим?" - каже доктор Кімберлі Гомер, пише Eat This, Not That!

А от наукова реальність полягає в тому, що всі алкогольні напої, включно з червоним і білим вином, пивом і алкогольними напоями, пов’язані з раком. Чим більше ви п’єте, тим вищий ризик розвитку раку.

"Етанол в алкогольних напоях розпадається на ацетальдегід, відомий канцероген. Ця сполука пошкоджує ДНК і не дає нашим клітинам відновлювати пошкодження. Це може сприяти росту ракових клітин", - додала експерт.

Як саме спиртне шкодить нам день за днем

Зокрема, алкоголь може впливати на рівень таких гормонів, як естроген, особливо при раку молочної залози. Ці гормони діють як месенджери, які повідомляють нашим клітинам рости та ділитися. Чим більше клітин ділиться, тим більше шансів, що щось піде не так і розвинеться рак.

"Алкоголь зменшує здатність організму розщеплювати та засвоювати кілька важливих поживних речовин, таких як вітаміни A, C, D, E та фолієва кислота, які є поживними речовинами, які допомагають захистити організм від раку", - додає Гомер.

До того ж алкоголь забезпечує порожні калорії, а "вживання зайвих калорій може призвести до збільшення ваги, що може збільшити ризик раку людини".

"Алкоголь є найсильнішим модифікованим фактором ризику розвитку раку після вживання тютюну та надмірної ваги. Важливо розуміти, що алкоголь підвищує ризик принаймні шести видів раку, включаючи колоректальний рак, рак молочної залози, стравоходу, печінки, шлунка та порожнини рота", - наголосила доктор.