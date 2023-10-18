Вчені з'ясували, що потрібно зробити перед сексом для більшого задоволення

Приглушене світло, спокійна музика, келих вина і свічки - все це відмінно сприяє романтичному настрою. Але виявилося, що є ще одна важлива річ, яку слід обов'язково зробити перед походом до спальні - це поїсти.

Дослідники з Університету Осло стверджують, що "м'які ласки" менш приємні, коли ви голодні. Вони пояснюють, що цей незвичайний ефект пов'язаний із греліном, який також відомий як "гормон голоду".

"Окрім своєї встановленої ролі гормону, що стимулює апетит, грелін також бере участь у присвоєнні цінності соціальним винагородам, таким як дотик", - зазначають вчені.

Грелін - це гормон, який виробляється і вивільняється в основному клітинами шлунка, а також у невеликих кількостях виділяється тонким кишечником, підшлунковою залозою та мозком.

Його називають "гормоном голоду", оскільки він стимулює апетит, збільшує споживання їжі та сприяє накопиченню жиру. У попередніх дослідженнях вчені виявили, що ефект греліну поширюється як на їжу, так й на інші види задоволення.

Для проведення експерименту вчені запросили 60 добровольців на тестування, яке поділили на два дні.

Першого дня, який умовно назвали "харчовим", учасники не їли нічого з 9 ранку і прибули до лабораторії о 15:00. Вони отримали рідку їжу та банан.

На другий день експерименту учасники нічого не їли з 9:00 ранку і після обіду їм їжу також не давали.

Аналізи показали, що у "харчовий" день рівень греліну знизився відразу після їди, а в день "поста" він залишався високим. В обидва дні учасників перевіряли на дотик (до правої гомілки) та в процесі сканували їхній мозок за допомогою сканера МРТ. Також їх просили оцінити, наскільки приємними були дотики.

Учасники зазначили, що дотики були приємнішими у "харчовий" день і менш приємними в день "поста".

"Це може означати, що дотики заради гарного самопочуття, наприклад, розслаблюючий масаж, мають більш позитивний ефект після їди, ніж натщесерце. Зниження приємності непродовольчих винагород також може ускладнити дотримання дієти для схуднення", - зазначають автори дослідження.

Вони додають, що результати дослідження не є остаточними й потрібно провести додаткові тести. Але вже зараз можна сказати впевнено, що гормон грелін має велике значення у соціальному та інтимному житті людини.