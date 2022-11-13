Вчені з'ясували, яка кількість алкоголю підвищує ризик інсульту

Згідно з дослідженням, яке проводилося спільно з Університетом Голвея та було опубліковано в журналі Neurology, люди, які п’ють, на 14% частіше страждають від будь-якого інсульту та на 50% підвищують ризик такого виду інсульту, як внутрішньомозковий крововилив.

Які порції алкоголю вважаються надмірними?

Учасники дослідження, які вживали велику кількість алкоголю - 14 напоїв на тиждень для жінок і понад 21 напої на тиждень для чоловіків - підвищили ризик інсульту на 57%.

У той же час запій був пов'язаний з н а29% вищим ризиком ішемічного інсульту, 39% вищим ризиком усіх інсультів і 76% вищим ризиком внутрішньомозкового крововиливу.

Які напої найгірші?

"Переважне споживання пива було пов’язане зі збільшенням ризику інсульту на 21%, і значно вище (73%) для внутрішньомозкового крововиливу. Споживання вина не було пов’язане з ризиком інсульту - не було ні збільшення, ні зниження", - говорить Ендрю Сміт, професор клінічної епідеміології в Університеті Голвея.

Що стосується пива, то воно містить білок і вітаміни групи В, а вино містить флавоноїди - групу фітонутрієнтів, які мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

Однак будь-яка користь для здоров’я зникає, коли ви починаєте пити в надлишку.