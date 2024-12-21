Вчені з'ясували, як сифіліс попав у Європу: виявилося, що у всьому винен Колумб

Серйозний спалах смертоносної хвороби вирував у Європі протягом п'яти років, починаючи з весни 1495 року. Це призвело до того, що армія, зібрана королем Франції Карлом VIII, була заражена неприємною хворобою. Під час вторгнення до Італії, найманці з усього континенту в армійських таборах масово почали хворіти.

Згодом сифіліс почав поширюватися по всій країні. Оскільки ті ж самі військові вирушили додому і принесли з собою інфекцію, яка передається статевим шляхом. До 1500 року випадки сифілісу, які характеризуються виразками на шкірі та геніталіях, були зареєстровані по всій Європі.

Дослідники впевнені, що задовго до епідемії у Європі, ця хвороба існувала в Америці. І це стосується не тільки сифілісу, а й інших хвороб, які передаються статевим шляхом.

"Ми вже деякий час знаємо, що інфекції, подібні до сифілісу, траплялися в Америці протягом тисячоліть. Але повністю охарактеризувати цю хворобу ми не мали можливості", - пояснив доктор Кейсі Кіркпатрік з Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка в Лейпцигу.

Деякі дані підтверджують той факт, що сифіліс та інші хвороби ЗПСШ почали з'являтися у Європі саме після подорожі Христофора Колумба та його команди по Америці.

Дослідники використали стародавню ДНК, щоб показати, що спалах виник в Америці, перемістившись на тисячі кілометрів всього за кілька років за допомогою кораблів Колумба.

"Дані однозначно підтверджують коріння сифілісу та його відомих "родичів" в Америці. Їхнє впровадження в Європу, починаючи з кінця 15 століття, найбільше відповідає цим даним", - підкреслив один з авторів дослідження, доктор Кірстен Бос.

Якщо захворювання, що передаються статевим шляхом не лікувати, вони починають розривати тіло хворого - зводять з розуму, викликають проблеми з серцем, шкірою, кістками, яєчками та іншими органами.

"У той час, як корінні американські групи носили ранні форми цих хвороб, європейці відіграли важливу роль в їх поширенні по всьому світу", - додають дослідники.

Хворі шукали відповіді на питання ще у ті часи й винуватили інші країни. Англійці називали сифіліс французькою віспою, польські лікарі - німецькою хворобою, турецькі лікарі були впевнені, що винні християни.

Але вже у 1530 європейці почали підозрювати, що хвороба була завезена з Америки, пов'язуючи її поширення статевим шляхом через образ життя американців.

До 2020 року генетики стверджували, що ДНК, виявлена в європейських скелетах початку 1500-х років, свідчить про те, що бактерії, які викликають сифіліс, були в Європі.

За даними вчених, колишній президент США Авраам Лінкольн та його дружина хворіли на сифіліс, так само як і відомі письменники - Оскар Уайльд та Джеймс Джойс.

Дехто за науковців вважає, що Адольф Гітлер багато років боровся з цією хворобою і навіть збожеволів. Але переконливих доказів цього немає, є тільки непрямі докази.