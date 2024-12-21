Вчені з'ясували, як сифіліс попав у Європу: виявилося, що у всьому винен Колумб

Нове дослідження про виникнення сифілісу у Європі показало абсолютно несподівані результати. Вчені з'ясували, що серйозний спалах небезпечної хвороби стався через мандрівників, які повернулися після подорожі Америкою.

Що вдалося взнати науковцям про виникнення сифілісу та до чого тут відомі мандрівники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження у журналі Nature.

Серйозний спалах смертоносної хвороби вирував у Європі протягом п'яти років, починаючи з весни 1495 року. Це призвело до того, що армія, зібрана королем Франції Карлом VIII, була заражена неприємною хворобою. Під час вторгнення до Італії, найманці з усього континенту в армійських таборах масово почали хворіти.

Згодом сифіліс почав поширюватися по всій країні. Оскільки ті ж самі військові вирушили додому і принесли з собою інфекцію, яка передається статевим шляхом. До 1500 року випадки сифілісу, які характеризуються виразками на шкірі та геніталіях, були зареєстровані по всій Європі.

Дослідники впевнені, що задовго до епідемії у Європі, ця хвороба існувала в Америці. І це стосується не тільки сифілісу, а й інших хвороб, які передаються статевим шляхом.

"Ми вже деякий час знаємо, що інфекції, подібні до сифілісу, траплялися в Америці протягом тисячоліть. Але повністю охарактеризувати цю хворобу ми не мали можливості", - пояснив доктор Кейсі Кіркпатрік з Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка в Лейпцигу.

Деякі дані підтверджують той факт, що сифіліс та інші хвороби ЗПСШ почали з'являтися у Європі саме після подорожі Христофора Колумба та його команди по Америці.

Дослідники використали стародавню ДНК, щоб показати, що спалах виник в Америці, перемістившись на тисячі кілометрів всього за кілька років за допомогою кораблів Колумба.

"Дані однозначно підтверджують коріння сифілісу та його відомих "родичів" в Америці. Їхнє впровадження в Європу, починаючи з кінця 15 століття, найбільше відповідає цим даним", - підкреслив один з авторів дослідження, доктор Кірстен Бос.

Якщо захворювання, що передаються статевим шляхом не лікувати, вони починають розривати тіло хворого - зводять з розуму, викликають проблеми з серцем, шкірою, кістками, яєчками та іншими органами.

"У той час, як корінні американські групи носили ранні форми цих хвороб, європейці відіграли важливу роль в їх поширенні по всьому світу", - додають дослідники.

Хворі шукали відповіді на питання ще у ті часи й винуватили інші країни. Англійці називали сифіліс французькою віспою, польські лікарі - німецькою хворобою, турецькі лікарі були впевнені, що винні християни.

Але вже у 1530 європейці почали підозрювати, що хвороба була завезена з Америки, пов'язуючи її поширення статевим шляхом через образ життя американців.

До 2020 року генетики стверджували, що ДНК, виявлена в європейських скелетах початку 1500-х років, свідчить про те, що бактерії, які викликають сифіліс, були в Європі.

За даними вчених, колишній президент США Авраам Лінкольн та його дружина хворіли на сифіліс, так само як і відомі письменники - Оскар Уайльд та Джеймс Джойс.

Дехто за науковців вважає, що Адольф Гітлер багато років боровся з цією хворобою і навіть збожеволів. Але переконливих доказів цього немає, є тільки непрямі докази.