Вчені визначили, які препарати провокують розвиток раку грудей: дослідження

Що показало дослідження

Дослідження науковців із Oxford Population Health показало, що гормональні контрацептиви, які містять тільки прогестаген, підвищують ризики розвитку раку молочної залози.

Втім експерти зазначають, що користь від цих контрацептивів може переважувати ризики, пов'язані з їх прийомом.

Попередні дослідження засвідчили, що комбіновані протизаплідні, які містять естроген і прогестаген, пов'язані з невеликим підвищенням ризику розвитку раку грудей. Загрози зменшуються після припинення застосування цих пігулок.

Дослідники вивчили надлишковий ризик розвитку раку грудей у перспективі 15 років. Ймовірність захворіти, починаючи із 16-річного віку, становила 84 на 100 тис. осіб у тих, хто не приймав оральні контрацептиви.

При 5-річному застосуванні цих препаратів у жінок віком 16-20 років ризик становить 92 на 100 тис..

Для жінок, які не використовують оральні контрацептиви з 25 років, ризик розвитку раку молочної залози становив 505 на 100 000. Однак для тих, хто їх застосовував протягом 5 років у віці 25-29 років, ризик збільшився до 566 на 100 000.

Починаючи з 35 років ризик розвитку раку грудей у жінок, які не приймали ці контрацептиви становив 1953 на 100 тыс. А для тих, хто застосовував, ризик збільшився до 2218 на 100 тис.

Чи варто відмовлятись від оральних контрацептивів

Професор Джилліан Рівз, директор відділу епідеміології раку Оксфордського університету, вважає, що жінкам не потрібно змінювати свої звички у використанні контрацептивів.

За її словами ризик розвитку раку молочної залози може дещо збільшитись при використанні гормональних контрацептивів, але зазначила, що ці препарати також забезпечують переваги для здоров'я жінок.

Одна з авторів дослідження Кірстін Пірі заявила, що надмірний ризик розвитку раку грудей, пов'язаний з будь-яким з типів оральних контрацептивів, буде меншим у жінок у молодшому віці. Оскільки основний ризик розвитку раку молочної залози збільшується з віком.