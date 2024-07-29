UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчені виявили продукт, який вбереже від депресії, якщо його їсти тричі на день

Фото: Що треба їсти для мінімізації стресу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дослідники стверджують, що високий рівень мікроелементів, таких як вітамін С, каротиноїди та флавоноїди, як показано, знижує окислювальний стрес і пригнічує запалення.

Що саме треба споживати для мінімізації стресу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що треба вживати

 

Згідно з новими дослідженнями, вживання великої кількості фруктів знижує ризик депресії в майбутньому віці.

20-річне дослідження за участю понад 13 тисяч учасників показало, що більше споживання фруктів, включаючи апельсини, мандарини та банани, було пов’язане з меншими ймовірністю симптомів депресії в літньому віці.

За словами вчених, споживання приблизно три порції фруктів на день у середньому віці знижує ймовірність депресії, пов’язаної зі старінням, принаймні на 21% у порівнянні зі споживанням однієї або менше порцій фруктів на день.

Лікарі в усьому світі відзначили збільшення поширеності симптомів депресії серед людей похилого віку, включаючи депресивні почуття, відсутність задоволення та затримку когнітивної обробки, що часто супроводжується втратою апетиту, безсонням, поганою концентрацією та підвищеною втомою.

Медики кажуть, що це пов’язано з основними нейродегенеративними змінами в мозку, пов’язаними зі старінням.

Прагнення підтримувати здоров’я людей похилого віку спровокувало масштабні дослідження підходів, які могли б запобігти депресії в подальшому житті.

Накопичення доказів виявило вірогідну роль харчових факторів у захисті від депресії під час старіння. У новому дослідженні, проведеному Школою медицини Йонг Лу Лін при Національному університеті Сінгапуру, взяли участь 13 738 учасників Сінгапурського китайського дослідження здоров’я, яке відстежувало учасників від середнього до пізнього життя протягом приблизно 20 років.

Дослідницька група виявила, що учасники, які споживали більшу кількість фруктів у ранньому віці, продемонстрували меншу ймовірність виникнення симптомів депресії пізніше в житті.

Дослідники вивчили загалом 14 фруктів, які найчастіше їдять у Сінгапурі, і виявили, що споживання більшості фруктів, включаючи апельсини, мандарини, банани, папайю, кавуни, яблука та дині, було пов’язане зі зниженою ймовірністю депресії.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдоров'я