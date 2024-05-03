Вчені створили вакцину проти раку мозку. Її уже випробували на людях

Що відомо про вакцину

Вакцина дозволяє імунній системі "розпізнати" пухлину та показує, де можна ввімкнути або вимкнути кожен ген у пухлині. З такими даними імунітет може перепрограмувати захист від раку та почати більш успішну атаку.

Під час нещодавнього клінічного випробування четверо пацієнтів зі стійкою до лікування гліобластомою отримали дві або чотири дози вакцини. Це призвело до значної та швидкої імунної активації.

Всього через кілька годин після введення вакцини дослідники помітили сплеск прозапальних білків, які залучають лейкоцити-вбивці.

Це супроводжувалось побічними ефектами - нудотою, низькою температурою та ознобом, які поступово зникали протягом наступного дня або двох.

"Менш ніж за 48 годин ми могли спостерігати, як ці пухлини змінюються від того, що ми називаємо "холодними" - імунний холод, дуже мало імунних клітин, дуже приглушена імунна відповідь - до "гарячої" дуже активної імунної відповіді", - пояснив онколог і учасник дослідження вакцини Еліас Саюр з Університету Флориди.

Дослідження показало, що можна швидко активувати ранню частину імунної системи проти цих видів раку, і це критично важливо для розблокування пізніх ефектів імунної відповіді.

Які шанси на виживання дає вакцина

Пацієнти, яких лікували від гліобластоми хіміотерапією, променевою терапією та хірургічним втручанням, могли прожити приблизно шість місяців без прогресування захворювання.

Завдяки новій вакцині один пацієнт пережив вісім місяців без прогресування, а інший - дев’ять місяців.

Третій пацієнт прожив ще дев'ять місяців з рецидивом гліобластоми. Точна інформація про виживання четвертого пацієнта, який є першим учасником розширеної фази 1 клінічного випробування, ще не надана. Зазвичай середня тривалість життя при рецидиві гліобластоми становить від п’яти до восьми місяців.

Попереднє дослідження проводили на тваринах

У попередньому дослідженні вакцину перевіряли на 10 домашніх собаках, які мали пухлини мозку. Зараз собаки з таким термінальним діагнозом і без іншого лікування мають середню виживаність 35 днів. З вакциною це число підскочило до 139 днів.

"Я сподіваюся, що це може стати новою парадигмою того, як ми лікуємо пацієнтів, новою технологією платформи для того, як ми можемо модулювати імунну систему", - додав Саюр.

Нова вакцина проти раку базується на тій же технології, що й вакцини проти COVID-19, але з кількома ключовими відмінностями.