Вчені спростували міф про дезінфекцію ран засобами, які ми використовували десятиліттями

Дослідження останніх років у галузі дерматології та медицини поставили під сумнів ефективність перекису води та спирту для дезінфекції ран.

Ці препарати, які десятиліттями були основою домашньої аптечки, не тільки не прискорюють загоєння, а іноді навіть шкодять здоров'ю.

Що не так із перекисом водню?

Перекис водню (H₂O₂) під час обробки ран створює піноутворення, яке часто сприймають як ознаку ефективної дезінфекції. Насправді цей процес пошкоджує здорові клітини шкіри. Перекис уповільнює процес регенерації тканин, що може призвести до утворення рубців.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначають, що перекис водню ефективнішій для механічного очищення рани, але не для дезінфекції. 3% розчин насправді не загоює рани та не знезаражує їх, а лише тимчасово зменшує кількість мікроорганізмів.

"Перекис водню не вбиває бактерії, не знезаражує. Просто, коли вона вступає в контакт з біологічною тканиною, виділяється кисень, тому і пінка. І ця піна просто піднімає увесь бруд з ранки на поверхню", - пояснила терапевт Анна Крутько.

Чому спирт не підходить?

Спирт справді ефективний проти бактерій, однак він надто агресивно діє на тканини та шкіру. Використання спиртових розчинів для обробки ран може знищити здорові тканини та блокувати процес відновлення, а ще спирт провокує запалення, сухість шкіри, біль і подразнення. Можливе почервоніння шкіри навколо рани та навіть відмирання тканин.

Спиртові розчини застосовувати ефективно для дезінфекції здорової шкіри перед уколом.

А чим можна замінити?

Фізіологічний розчин: ефективно очищає рану, не пошкоджуючи тканини.

ефективно очищає рану, не пошкоджуючи тканини. Хлоргексидин: щадний антисептик, який успішно бореться з бактеріями.

щадний антисептик, який успішно бореться з бактеріями. Спеціальні мазі: ті, наприклад, що містять повідон-йод або декспантенол, які сприяють загоєнню.

Хоча перекис водню та спирт багато були улюбленими засобами дезінфекції років, сучасна медицина радить переглянути цей підхід. Їх використання стало звичкою у багатьох країнах, і вони вважалися універсальними антисептиками.

Зараз є можливість обирати безпечніші та ефективніші препарати для обробки ран, уникнути ускладнень і сприяти швидкому загоєнню.

"Замість старих агресивних методів лікування ран, сучасна медицина пропонує засоби, які ефективно борються з інфекціями та не шкодять здоровим тканинам. Поради наших бабусь не завжди відповідають сучасним стандартам охорони здоров'я", - підкреслює професор Прадіп Шах з Мумбаї.