Вчені спрогнозували загибель нашої планети. Якими будуть останні дні Землі?

Якою буде смерть Сонця

"Землі залишилося, ймовірно, 4,5 мільярда років, перш ніж Сонце стане великим червоним гігантом і потім поглине Землю", - заявив планетолог з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Раві Коппарапу.

Червоний гігант утворюється на останніх стадіях зоряної еволюції, коли у зірки закінчується водень, необхідний для ядерного синтезу, і вона починає гинути.

Як тільки термоядерний синтез зупиниться, гравітація візьме верх. Гелієве ядро почне стискатися під дією сили тяжіння, що призведе до підвищення температури. Цей сплеск тепла спричинить різке розширення зовнішнього плазмового шару Сонця. Воно збільшиться щонайменше до розміру орбіти Землі.

Якими будуть останні дні Землі

Вчені припускають, що ймовірно, Земля не протримається ці 4,5 млрд років, або це вже буде не та планета, якою ми її знаємо.

"На планеті буде сильна спека задовго до того, як Сонце закінчить свій перехід до червоного гіганта. Коли процес вмирання головної зірки нашої системи підвищить температуру, океани випаровуватимуться, потім атмосфера зникне, а тоді припливні сили сонячної гравітації подрібнять Землю", - пояснив науковець.

Приблизно через 1,3 млрд років люди не зможуть вижити на Землі через постійну спеку та вологість. За словами Коппарапу, приблизно через 2 млрд років океани можуть випаруватися, коли яскравість Сонця буде майже на 20% більшою, ніж зараз.

Деякі види зможуть вижити до цього моменту, як-от "екстремофіли", які живуть біля гідротермальних джерел на дні океану, але у людей не буде шансів при таких умовах. При високих температурах та вологості людський організм просто не зможе охолоджуватись шляхом потовиділення.

Спершу передбачалося, що поріг вологого термометра для людини становить 35 градусів, але нові дослідження показують, що температура 30 градусів може бути смертельною. Наголосимо, показники вологого термометра на позначці 30 градусів еквівалентні 50 градусам "нормальної" температури при нульовій вологості.

У деяких місцях на Землі температура за вологим термометром уже неодноразово перевищувала 32 градуси, а кліматичні моделі передбачають, що до кінця століття 35 градусів буде регулярним явищем у таких регіонах, як Близький Схід. По суті, парникові гази Землі мають загрожувати життю планети задовго до того, як помре Сонце.