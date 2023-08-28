Вчені розробили супер-антибіотик, який вбиває бактерії: цей препарат може врятувати тисячі життів

Як вчені розробили антибіотик

При розробці цього препарату вчені використовували пристрій відомий як iCHip. Як вказується в матеріалах дослідження на Cell, пристрій дозволяє культивувати бактерії, які до цього часу вважалися "бактеріальною темною матерією", оскільки виростити їх штучно в лабораторії неможливо. І до цієї категорії потрапляє майже 99% відомих науці бактерій.

Пристрій, розроблений мікробіологом Кімом Льюїсом, допоміг знайти вченим кловібактин - антибіотик, який виробляють ґрунтові мікроби, виявлені в Північній Кароліні й відомі як Eletheria terrae. Ці бактерії виробляють речовину, яка токсична для інших ґрунтових мікробів і допомагає їм у боротьбі за територію та ресурси.

Яка користь у цього препарату

Найголовніша перевага нового антибіотика – він абсолютно новий і всілякі бактерії раніше з ним не стикалися.

"Оскільки кловібактин був виділений із бактерій, які раніше неможливо було виростити, патогенні бактерії раніше не бачили такого антибіотика і не встигли виробити до нього стійкість", - розповів співавтор дослідження, науковий співробітник хімічного факультету університету Утрехта в Нідерландах Маркус Вайнгарт.

Дослідники почали вивчати новий препарат відразу, як його відкрили. Вони виявили, що механізм впливу на мікробів відрізняється від механізму всіх відомих антибіотиків.

Він створює клітину навколо трьох різних молекул-попередників, які бактеріальні окупанти використовують для побудови своїх клітинних стінок. Саме тому препарат отримав таку назву – "кловібактин". "Клові" - грецьке слово, що означає клітку.

Деякі сучасні антибіотики також здатні зруйнувати стінку бактеріальної клітини особливими сполуками – пірофосфатами. Але нові ліки мають унікальну властивість - він блокує ці молекули.

"Кловібактин обволікає пірофосфати, як щільна рукавичка. Як клітина, яка оточує свою мішень. Оскільки кловібактин зв'язується тільки з незмінною, збереженою частиною своїх мішеней, бактеріям буде набагато складніше розвинути стійкість до нього. Фактично, у наших дослідженнях ми не спостерігали ніякої стійкості до кловібактину у піддослідних", - наголошує Вайнгарт.

Бактерії кінчають своє існування самогубством

Коли цей антибіотик прикріплюється до шкідливих бактерій, він випускає нитки, які додатково зв'язують та знищують мікроби. Це також змушує бактерії виділяти ферменти відомі як аутолізини. Саме вони надалі допомагають бактеріям покінчити життя самогубством – розчиняючи клітинні стінки.

У дослідженнях, які вчені проводили на мишах, кловібактин був ефективним у боротьбі з широким спектром патогенів і виявився дуже успішним проти грампозитивних бактерій, які викликають широко відомі нозокоміальні інфекції, включаючи MRSA, стафілокок, стрептокок і навіть тих, що викликають туберкульоз.

Наразі дослідницька група з'ясовує, як отримати користь від цього препарату та готує його для клінічних випробувань. Річ у тому, що знадобиться чимало часу, поки новий антибіотик стане доступним як ліки для людей, адже йому доведеться пройти довгий шлях = від клінічних випробувань до схвалення.