Вчені розробили дієту, яка допомагає схуднути без підрахунку калорій

Вживання їжі з дефіцитом калорій - споживання калорій менше, ніж ви спалюєте - це надійний спосіб схуднути. Однак, якщо ви коли-небудь вирушали в подорож із підрахунком калорій, ви знаєте, наскільки це може бути психічно виснажливим, рахуючи кожен шматок, який споживаєте, і не можете насолоджуватися їжею зараз.
Вчені розробили нову дієту, яка допоможе схуднути, не рахуючи калорій, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.
Тут на допомогу приходить дієта NiMe. Скорочено від Non-industrialised Microbiome Restore, дієта NiMe була нещодавно відкрита вченими, які намагалися зрозуміти різницю між мікробіомом кишечника людей, які дотримуються західної дієти, і тих, хто живе в сільській місцевості, не маючи доступу до їжі з високим вмістом жиру та високої обробки.
Коли їхні учасники дотримувались нової дієти, вони не споживали менше калорій, але вони схудли та зменшили ризик хронічних захворювань.
Дослідники представили дієту NiMe у новому дослідженні, опублікованому в журналі Cell. Вона ґрунтується на попередніх дослідженнях, які показали, що люди, що живуть у сільській місцевості Папуа-Нової Гвінеї, які дотримуються неіндустріалізованої/незахідної дієти, мають більш різноманітний кишковий мікробіом, багатий здоровими бактеріями, які процвітають за наявності клітковини та мають низький вміст прозапальних бактерій.
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Раніше ми писали, чи треба рахувати калорії для схуднення?