Вчені розробили дієту, яка допомагає схуднути без підрахунку калорій

Вживання їжі з дефіцитом калорій - споживання калорій менше, ніж ви спалюєте - це надійний спосіб схуднути. Однак, якщо ви коли-небудь вирушали в подорож із підрахунком калорій, ви знаєте, наскільки це може бути психічно виснажливим, рахуючи кожен шматок, який споживаєте, і не можете насолоджуватися їжею зараз.

Вчені розробили нову дієту, яка допоможе схуднути, не рахуючи калорій, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.

Чи можна схуднути, не рахуючи калорії?

Тут на допомогу приходить дієта NiMe. Скорочено від Non-industrialised Microbiome Restore, дієта NiMe була нещодавно відкрита вченими, які намагалися зрозуміти різницю між мікробіомом кишечника людей, які дотримуються західної дієти, і тих, хто живе в сільській місцевості, не маючи доступу до їжі з високим вмістом жиру та високої обробки.

Коли їхні учасники дотримувались нової дієти, вони не споживали менше калорій, але вони схудли та зменшили ризик хронічних захворювань.

Дослідники представили дієту NiMe у новому дослідженні, опублікованому в журналі Cell. Вона ґрунтується на попередніх дослідженнях, які показали, що люди, що живуть у сільській місцевості Папуа-Нової Гвінеї, які дотримуються неіндустріалізованої/незахідної дієти, мають більш різноманітний кишковий мікробіом, багатий здоровими бактеріями, які процвітають за наявності клітковини та мають низький вміст прозапальних бактерій.

Чотири правила дієти NiMe