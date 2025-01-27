Вчені розробили дієту, яка допомагає схуднути без підрахунку калорій
Вживання їжі з дефіцитом калорій - споживання калорій менше, ніж ви спалюєте - це надійний спосіб схуднути. Однак, якщо ви коли-небудь вирушали в подорож із підрахунком калорій, ви знаєте, наскільки це може бути психічно виснажливим, рахуючи кожен шматок, який споживаєте, і не можете насолоджуватися їжею зараз.
Вчені розробили нову дієту, яка допоможе схуднути, не рахуючи калорій, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.
Чи можна схуднути, не рахуючи калорії?
Тут на допомогу приходить дієта NiMe. Скорочено від Non-industrialised Microbiome Restore, дієта NiMe була нещодавно відкрита вченими, які намагалися зрозуміти різницю між мікробіомом кишечника людей, які дотримуються західної дієти, і тих, хто живе в сільській місцевості, не маючи доступу до їжі з високим вмістом жиру та високої обробки.
Коли їхні учасники дотримувались нової дієти, вони не споживали менше калорій, але вони схудли та зменшили ризик хронічних захворювань.
Дослідники представили дієту NiMe у новому дослідженні, опублікованому в журналі Cell. Вона ґрунтується на попередніх дослідженнях, які показали, що люди, що живуть у сільській місцевості Папуа-Нової Гвінеї, які дотримуються неіндустріалізованої/незахідної дієти, мають більш різноманітний кишковий мікробіом, багатий здоровими бактеріями, які процвітають за наявності клітковини та мають низький вміст прозапальних бактерій.
Чотири правила дієти NiMe
- Рослинна основа, але не вегетаріанська: головним чином складається з овочів, бобових та інших цільно-рослинних продуктів.
- Одна невелика порція тваринного білка на день (лосось, курка або свинина).
- Без молочних продуктів, яловичини або пшениці: виключено просто тому, що вони не є частиною традиційної їжі, яку споживають сільські жителі Папуа-Нової Гвінеї.
- Дуже низький вміст оброблених продуктів з високим вмістом цукру та насичених жирів.
- Багата клітковиною: вміст клітковини становив 22 грами на 1000 калорій, що перевищує поточні дієтичні рекомендації.
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