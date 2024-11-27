Вчені розповіли, який режим сну може збільшувати ризик інсульту та серцевого нападу

Який режим сну може зашкодити організму

Вчені попереджають, що ненормований сон може призвести до інфарктів та інсультів. Дослідники стверджують, що навіть якщо нам вдається спати вісім годин на добу, засинання в неоднаковий час підвищує ризик цих смертельних захворювань більш ніж у 5 разів.

Доктор Жан-Філіп Шапут з Університету Оттави, який перевіряв сон понад 72 тисяч людей, розповів, що регулярність сну може бути більш важливою, ніж достатня тривалість сну, для модулювання серйозних несприятливих серцево-судинних подій.

Результати цього дослідження свідчать про те, що потрібно приділяти більше уваги регулярності сну в рекомендаціях щодо охорони здоров’я та клінічній практиці через її потенційну роль у здоров’ї серцево-судинної системи

Вчений дійшов висновку, що ризики серцевого нападу або інсульту були "тісно пов'язані" з нерегулярним режимом сну.

Старша кардіологічна медсестра Британського кардіологічного фонду Емілі МакГрат розповіла, що дослідження показують, що порушення сну пов’язане з вищим рівнем білка під назвою CRP.

"Це ознака запалення, процесу, пов’язаного із захворюваннями серця та кровообігу", - додала вона.