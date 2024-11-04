Вчені розкрили таємницю виникнення поцілунків: ця шокуюча правда може вас збентежити

Дослідження еволюційного психолога з Уорікського університету в Великобританії Адріано Ламейра викрило неприємну правду на то, чому у людства виникли поцілунки. Він впевнений, що цей жест прояву почуттів має глибоке коріння і спочатку використовувалося виключно для гігієнічних цілей.

Вчений вважає, що наші предки - примати, ще сім мільйонів років тому використовували губи для видалення кліщів і вошей із шерсті один одного, спускаючись з дерев.

Спостереження за шимпанзе показують, що ці тварини й досі розчісують шкідників пальцями, а тоді використовують рот, щоб позбутися їх.

Експерти відзначають, що поцілунки як частина ритуалу догляду перетворилися на символ близькості. Хоча існує багато видів поцілунків, усі вони мають спільні риси - висунення губ і легке присмоктування.

З часом, у міру того, як предки людини втрачали шерсть, сеанси догляду ставали коротшими, одна все одно закінчувалися контактом "рот у рот".

Цей ритуал й став основою для розвитку звички, яку ми сьогодні знаємо, як поцілунок. Сьогодні ж цей жест слугує проявом ніжності, зближуючи людей.

Висновки дослідження підкреслюють, що поцілунки стали не тільки засобом підтримки гігієни, а ще й важливим способом укріплення соціальних зв'язків. Сексуальний підтекст, за словами професора, з'явився лише на пізніх етапах еволюції.

Перші письмові згадки про поцілунки були знайдені у текстах стародавньої Месопотамії, які датовані 2500 роком до нашої ери.

А ще ці дослідження також підкріплені фактом про передачу мікробіому: 10-секундний поцілунок здатен перенести до 80 мільйонів бактерій між партнерами. Це додатково вказує на те, наскільки поцілунки можуть об’єднувати пари на фізичному рівні.

Дослідники також спостерігали за поведінкою 21 пари при поцілунках і виявили, що пари, які цілувалися принаймні дев’ять разів на день, мали однакові бактерії в порожнині рота.

Бактерії в порожнині рота - це нормально, і експерти вважають, що вони справді можуть допомогти зміцнити вашу імунну систему та здоров'я кишечника.

"Обмін бактеріями під час поцілунку може ввести корисні мікроби в мікробіом ротової порожнини, який може перейти до травної системи та кишкового мікробіому", - зазначає дієтолог Адрієн Бенджамін.