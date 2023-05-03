Вчені розкрили таємницю "прокляття Тутанхамона". Над її розгадкою мучились століття

Таємниця "прокляття Тутанхамона"

Зараз вчені обговорюють теорію, що гробниця могла бути домівкою для небезпечних патогенних мікроорганізмів, якими могли заразитись першовідкривачі.

Лорд Карнарвон помер у 1923 році у віці 56 років, ймовірно, від зараження крові або пневмонії. Хоч основна версія стверджує, що він заразився від укусу комара, деякі науковці припускають, що це може бути пов'язано зі спорами Aspergillus, які могли бути в гробниці.

Аспергіл - це грибковий патоген, який може спричиняти аспергільоз, захворювання, що вражає тканини, наприклад, легені.

Більшість здорових людей можуть вдихати ці спори щодня без шкоди для здоров'я, але от в осіб з ослабленим імунітетом може розвинутись пневмонія.

Деякі науковці заявляють, що Карнарвон міг заразитися аспергілом у гробниці, оскільки спори можуть залишатися в легенях "в сплячому стані" впродовж певного часу перш ніж активізуватись.

Цю теорію науковців підтверджують симптоми, які були у Карнарвона напередодні смерті.

Жертвами "прокляття Тутанхамона" після відкриття гробниці став не лише лорд Карнарвон (фото: wikimedia)

Наскільки реалістичне таке пояснення "прокляття"

Теорія про те, що спори Aspergillus можуть бути присутні у гробницях - не нова. Її висували, як ймовірне пояснення смерті 10 науковців, які відкривали гробницю короля Казимира, де, як вважалося, здетонувала "біологічна бомба".

Втім, хоча й були припущення, що відкривачі фараонової гробниці могли померти від зараження цими спорами, реальних доказів на підтвердження цього немає.

Вважалося, що "прокляття мумії" переслідувало й інших учасників експедиції, зокрема сера Брюса Інгема. Його будинок згорів після того, як він отримав у подарунок преспап'є, зроблене з муміфікованої руки.

Також "жертвою" прокляття став принц Єгипту Алі Камель Фахмі-бей, який загинув у 1923 році. Але запевняти, що Тутанхамон "змусив" його дружину застрелити принца - аж занадто велике перебільшення.

Але історія про "прокляття мумії" прижилася і навіть через століття залишається інтригуючою для сучасників.

Втім науковці наголошують, що хоч лорд Карнарвон був заможним чоловіком, але у його час медицина була не на високому рівні, тому й не змогла його врятувати. І як би нам не хотілося вірити в прокляття і надприродне, іноді найпростіше пояснення є найправдоподібнішим.