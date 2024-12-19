Вчені розказали про супер-популярну дієту, яка прискорює облисіння

Чому інтервальне голодування призводить до облисіння

Дослідження, опубліковане в журналі Cell вченими з Університету Вестлейк у Чжецзяні, Китай, показало, що ця популярна зараз дієта може змінити цикл росту волосся.

Хоча дослідження проводилося на тваринах, дослідники підкреслюють, що воно є відправною точкою для вивчення можливих несприятливих ефектів у людей, підкреслюючи необхідність подальших досліджень у цьому відношенні.

"Ми не хочемо лякати людей, щоб вони не практикували періодичне голодування, важливо мати на увазі, що це може мати небажані наслідки", - пояснили вчені.

Переваги періодичного голодування

Втрата ваги

Ця система допомагає зменшити загальне споживання калорій.

Покращена чутливість до інсуліну

Потенційне зниження ризику діабету 2 типу.

Зменшення запалення

Позитивний вплив на запальні захворювання.

Сприяння аутофагії

Процес клітинного оновлення, який може затримати старіння.

Спрощення рутини

Менше уваги до планування їжі.

Мінуси періодичного голодування

Випадання волосся

Можливий негативний вплив на цикл волосся, згідно з дослідженням.

Стрес для організму

Тривалі періоди без їжі можуть викликати гормональний дисбаланс.

Втома і труднощі з концентрацією особливо на початку практики.

Ризик розладів харчової поведінки: у вразливих людей це може спровокувати нездорову поведінку.

Підходить не всім

Люди з особливими захворюваннями (наприклад, вагітні жінки, діабетики або люди з недостатньою вагою) повинні уникати цього або робити це під наглядом лікаря.