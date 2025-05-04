Вчені назвали загрозу, що забирає життя тисяч немовлят щороку

Нове масштабне дослідження приголомшило світ: вроджений сифіліс, інфекція, яку дитина отримує від матері під час вагітності, не лише калічить, але й забирає життя десятків тисяч немовлят щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на авторитетне видання Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (LSHTM).

Що відомо про дослідження

Науковці з LSHTM спільно з бразильським Центром інтеграції даних і знань у галузі охорони здоров’я (CIDACS) проаналізували медичні карти понад восьми мільйонів бразильських дітей. Результати дослідження шокують: у немовлят, яким при народженні діагностували вроджений сифіліс, ризик потрапити до лікарні протягом перших п'яти років життя зростає у 6 разів, а в перший місяць життя цей ризик збільшується аж в 11 разів!

Сифіліс, спричинений бактерією Treponema pallidum, підступно передається плоду через плаценту, завдаючи непоправної шкоди ще ненародженій дитині. Наслідки цієї інфекції можуть бути жахливими та включають:

Мертвонародження та передчасні пологи – трагічний початок життя.

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Тривожним є той факт, що навіть своєчасне лікування матері під час вагітності не завжди є гарантією захисту дитини від ураження. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2022 році було зафіксовано 700 000 випадків вродженого сифілісу, що призвело до десятків тисяч смертей немовлят. Особливе занепокоєння викликає глобальна тенденція до зростання захворюваності на сифіліс як у країнах з низьким, так і з високим рівнем доходу, що свідчить про системні проблеми у сфері охорони здоров'я.

Яка профілактика

"Інфекції сифілісу можна як запобігти, так і вилікувати, і все ж ми продовжуємо бачити тисячі жінок і дітей, які серйозно постраждали від цього захворювання щороку", - каже Доктор Енні Да Пайшао Круз.

Її заклик до дій є рішучим - необхідно розширювати ініціативи у сфері громадської охорони здоров’я, які б охоплювали не лише пренатальне тестування, але й комплексні профілактичні заходи ще до настання вагітності.

Раннє виявлення та лікування сифілісу у жінок до та під час вагітності є критично важливим для порятунку життя та здоров'я їхніх майбутніх дітей.

Професорка Марія Юрі Ічіхара з CIDACS повністю підтримує цю думку, наголошуючи на необхідності термінового удосконалення скринінгових програм та розробки ефективних стратегій довгострокового спостереження за дітьми, народженими від матерів з сифілісом.

Це допоможе мінімізувати тривалі наслідки материнської інфекції для здоров'я дітей у майбутньому.