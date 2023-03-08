Вчені назвали шкідливу звичку, яка призводить до розвитку деменції

Вчені дослідили, яка щоденна шкідлива звичка здатна підвищувати ризики розвитку деменції у зрілому віці.
Про це повідомляє ресурс NHS.
Нове дослідження показує, що деменція є найнебезпечнішим захворюванням для людей старших за 55 років. Втім лише кожен п'ятий курець знає, що куріння підвищує ризик цієї хвороби.
Куріння здатне провокувати 16 видів раку, хвороби серця, інсульти, а також підвищує ризики розвитку деменції. Речовини, що містяться у тютюні ушкоджують судини та вбивають клітини мозку й нейрони, збільшуючи небезпеку серцевого нападу, інсульту й деменції.
"Якщо ви зможете кинути палити, ви проживете довше та почуватиметеся краще. Неважливо, скільки вам років і як довго ви курите. Куріння може вплинути на кожну частину тіла - від вашої шкіри до вашого мозку", - заявляє Ліз Мак-Дональд, консультантка з відмови від куріння в лікарні Камберленда.
Також вона зазначає, що ніколи не пізно кинути палити і що некурці живуть довше на 10 років, ніж люди із цією шкідливою звичкою.
Пульс повертається до норми через 20 хв. після куріння.
Рівень кисню відновлюється через 8 годин, а рівень чадного газу в крові знижується вдвоє.
Через дві доби чадний газ повністю вимивається, легені очищаються від слизу.
Через три доби людині стає легше дихати, її бронхи розслабляються.
За 2-12 тижнів покращується циркуляція крові.
Через півтора місяця після відмови від сигарет покращується психічний стан людини.
Через 3-9 місяців покращується робота легень, відповідно й дихання.
Через 1 рік ризик серцевого нападу зменшується вдвічі.
Через 10 років вдвічі знижується ризик смерті від раку легень порівняно людиною, що курить.
Раніше ми розповідали про те, яка щоденна звичка "садить" серце.
Читайте також про те, який симптом є передвісником близького інсульту.