Вчені назвали комаху, яка може врятувати усе людство від суперінфекцій: неймовірне відкриття

Супервіруси загрожують усьому світу

Одна з проблем сучасної медицини - це резистентність організму до антибіотиків. Через це у світі розвиваються супербактерії та суперінфекції, які не піддаються жодному лікуванню. На стандартні препарати таки захворювання не реагують, а це призводить до смерті тисяч пацієнтів щороку.

Спостереження вчених за солдатами, які поверталися з Близького Сходу наштовхнуло їх на думку, де можна пошукати потужний антивірус. Військові часто стикалися з бактеріальними інфекціями, які важко піддавалася лікуванню. Але виявилося, що місцеві комахи, насамперед таргани та сарана, які жили в таких самих умовах, залишалися абсолютно здоровими.

Саме це наштовхнуло вчених на думку, що в організмі цих комах можуть бути природні захисні механізми проти патогенних мікроорганізмів.

"Деякі з цих комах живуть у найбрудніших місцях, які коли-небудь були відомі людині. Ми подумали: "Як вони справляються з усіма бактеріями та паразитами?", - розповів співавтор дослідження доктор Навід Хан.

Що вдалося з'ясувати дослідникам?

Під час дослідження вчені з'ясували, що нервова система деяких комах, зокрема американського таргана (Periplaneta americana) та пустельної сарани (Schistocerca gregaria), виробляє унікальні антимікробні молекули.

Подрібнені екстракти мозку цих комах знищували понад 90% бактерій кишкової палички та метицилін-резистентного золотистого стафілокока, який вважається одним з найбільш стійких до антибіотиків.

Вчені подрібнили різні частини комах та інкубували їх разом з патогенними бактеріями й з'ясувалося, що лише екстракти мозку та нервової тканини комах виявили антибактеріальну активність. А от жир, м'язи та гемолімфа - такого ефекту не мали.

Під час експерименту було знайдено щонайменше дев'ять молекул, відповідальних за антимікробний ефект. Тепер вчені вивчають їх детальніше, щоб зрозуміти, як можна створити на їх основі нові препарати для боротьби з супербактеріями.

Потрібно виділити активні компоненти, протестувати їхню безпеку для людини та створити синтетичні аналоги.

Вчені пояснюють, що це відкриття допоможе отримати новий напрямок в біомедичних дослідженнях і замість пошуку нових антибіотиків серед вже відомих сполук, можна буде шукати абсолютно нові препарати, які врятують тисячі людей.

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