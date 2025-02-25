Вчені назвали ідеальний сніданок для профілактики раку товстої кишки

Що їдять люди, які рідше хворіють на рак кишечника?

Лікарі та науковці з Mass General Brigham проаналізували дані двох досліджень, в яких взяли участь понад 150 тисяч людей, які перебували під наглядом щонайменше 30 років, і дійшли до висновку, що "тривале споживання йогурту може бути пов'язане зі зниженням захворюваності на колоректальний рак".

Дослідження показало, що ті, хто їв йогурт щонайменше двічі на тиждень, мали "нижчу захворюваність на біфідобактеріум-позитивний проксимальний рак товстої кишки, ніж ті, хто їв його раз на місяць або рідше".

"Наші висновки свідчать про те, що споживання йогурту може мати профілактичний ефект щодо раку товстої кишки з порушеним кишковим бар'єром", - йдеться у дослідженні. Прості зміни у сніданку можуть врятувати від раку товстої кишки (ілюстративне фото: Freepik)

Один із провідних співавторів дослідження, викладач Гарвардської медичної школи та науковий співробітник Програми з епідеміології раку в Dana-Farber/Harvard Cancer Center Томотака Угаї наголошує: якщо ви вже регулярно їсте йогурт, то обов'язково продовжуйте це робити. Однак не силуйте себе, якщо цей продукт вам не смакує.

"Якщо вам не подобається йогурт, не хвилюйтеся. Існує багато інших варіантів здорового харчування, таких як овочі, фрукти, цільні зерна тощо, які ви можете вживати як альтернативу", - говорить лікар.

Проте разом з тим він додає, що "важко сказати, чи є якісь альтернативні йогурту продукти, які б мали подібний вплив на кишковий мікробіом".

Як вибрати найкорисніший йогурт

Перш за все, обирайте йогурт без доданого цукру або з низьким його вмістом. Фруктові та ароматизовані йогурти часто містять велику кількість доданого цукру, який нівелює усі корисні властивості продукту, що може негативно впливати на здоров'я. Найкращий вибір - звичайний натуральний йогурт, до якого ви самостійно можете додати фрукти, ягоди, горіхи або мед у невеликій кількості.

Крім того, шукайте на етикетці підтвердження того, що йогурт містить живі бактерії (якщо в Україні ви купуєте імпортний йогурт, то орієнтуйтеся на напис "Live and Active Cultures"). Саме пробіотики роблять йогурт таким корисним для травлення та імунітету в цілому. Найпоширеніші корисні бактерії - Lactobacillus bulgaricus та Streptococcus thermophilus, але інші штами пробіотиків також корисні.

Оцініть також і вміст білка, який важливий для ситості, м'язів та загального обміну речовин. Грецький йогурт зазвичай містить більше білка, ніж звичайний йогурт (від 10 г білка на 100 г продукту і вище), що робить його більш ситним та корисним для тих, хто стежить за фігурою або займається спортом.

Не слід забувати й про те, що знежирені йогурти можуть бути менш калорійними, але йогурти з більшою жирністю - більш ситні та містять більше вітамінів. В даному випадку вибір залежить виключно від ваших індивідуальних потреб та дієтичних обмежень.

Уникайте йогуртів з довгим списком інгредієнтів, де є сиропи, штучні ароматизатори, барвники, загусники, крохмаль, желатин тощо. Чим менше інгредієнтів, тим краще!

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