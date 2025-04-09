Вчені назвали ідеальне тренування для схуднення: підходить майже всім

Що відомо

Дослідження виявили, що тренування у воді протягом 10 або більше тижнів є ефективною стратегією схуднення, особливо для жінок і людей старше 45 років.

Аквааеробіка - будь-яка вправа у воді, яка пришвидшує пульс та стає особливо популярною серед літніх людей.

Плавання, ходьба або біг підтюпцем у воді є найпростішими формами аквааеробіки, але люди також можуть наростити м’язи, використовуючи гантелі, опорні рукавички, частково занурені велосипеди чи інший реквізит.

Це робить аквааеробіку ідеальним тренуванням - вона працює на серцево-судинну систему, а також чинить додатковий опір м’язам, оскільки ви рухаєтесь у воді.

Зв’язок між втратою ваги та водною аеробікою

У дослідженнях взяли участь 286 учасників віком від 20 до 70 років. Усі учасники вважалися із зайвою вагою або ожирінням на основі їх індексу маси тіла (ІМТ).

Вони виконували вправи з аквааеробіки, такі як аква-зумба, водна йога та аква-біг, які тривали від 6 до 12 тижнів. Люди виконували ці тренування двічі або тричі на тиждень, і більшість занять тривали близько години.

Проаналізувавши дані, дослідники виявили, що заняття водною аеробікою протягом 10-12 тижнів допомогли жінкам скинути приблизно 3 кілограми і зменшити окружність талії приблизно на 3 сантиметри, особливо жінкам старше 45 років. У чоловіків і людей віком до 45 років ефект був незначний.

Проте аналіз показав, що водна аеробіка не була пов’язана зі зниженням ІМТ, відсотка жиру в організмі та жирової тканин.

Переваги водної аеробіки

Доведено, що водна аеробіка також допомагає молодим людям скинути кілограми. Дослідження, в якому приймали участь підлітки з ожирінням у 2024 році показало, що ті, хто займався інтервальними тренуваннями високої інтенсивності у воді (HIIT), мали покращення не жирової маси тіла і окружності талії.

Будь-які фізичні вправи корисні для схуднення, але водна аеробіка особливо може бути корисною для людей з ожирінням.

Плавучість води зменшує навантаження, що для одних може зменшити біль у суглобах, а для інших може дозволити рухатися з більшою свободою, точністю та меншим страхом перед падінням або болем.

Крім того, сили стиснення води, відомі як гідростатичний тиск, також можуть принести інші переваги. Водна аеробіка покращує кровообіг, зменшує набряки, сприяє руху лімфи та покращує роботу серцево-судинної системи.

Коли ви тільки починаєте займатися, то робіть це повільно, регулюючи інтенсивність відповідно до ваших потреб і цілей.