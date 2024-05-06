Вчені назвали емоцію, яка в рази підвищує ризик виникнення інфаркту чи інсульту

Дослідники вирішили з'ясувати, як негативні емоції можуть впливати стан кровоносних судин. Для експерименту було запрошено близько 300 осіб віком від 18 років. У всіх учасників не було серйозних проблем зі здоров'ям, у тому числі із серцево-судинною системою. Також у добровольців не було цукрового діабету другого типу та шкідливих звичок.

Під час випробувань вчені вирішили перевірити, як змінюватимуться показники здоров'я у добровольців, залежно від емоцій - тривоги, гніву, смутку.

Їх посадили у зручні крісла та запропонували розслабитися на 30 хвилин. Їм не дозволяли спати, користуватися телефоном, спілкуватися між собою, читати книгу чи виконувати інші дії. У приміщенні контролювали температуру, щоб вона не вплинула на чистоту експерименту.

У всіх учасників вимірювали тиск, а також стежили за їх загальним станом здоров'я за допомогою спеціальної апаратури. Перед експериментом у всіх взяли кров на аналіз.

Після отримання вихідних показників усіх добровольців розподілили на чотири групи: гнів, тривога, смуток та нейтральний стан.

Людей, які опинилися у перших двох групах, просили згадати події, що викликають певні емоції - коли вони сильно злилися чи турбувалися. Учасники з третьої групи мали випробувати смуток, тому їм читали відповідний емоційний текст протягом восьми хвилин. Тим, хто опинився у контрольній нейтральній групі, треба було просто рахувати від 1 до 100.

Далі вчені отримали необхідні дані та стали порівнювати результати між "емоційними" групами. Виявилося, що найбільші відхилення були в тих людей, які зазнавали гніву.

Як тільки людина починає злитися, це дуже позначається на стані судин: вони не можуть нормально розширюватися, що впливає на стан кровотоку. Мало того, все повертається до нормального стану лише через 40 хвилин після згасання гніву. Весь час до цього судини перебувають у стресі, що значно впливає на роботу серцево-судинної системи, кажуть експерти.

"Порушення функції судин пов'язане з підвищеним ризиком серцевого нападу та інсульту. Як показали спостереження, саме гнів має саму руйнівну силу. Щодо тривоги чи смутку, ці емоції теж шкідливі, але меншою мірою", - пояснив доктор медичних наук, професор і ведучий автор дослідження Даїчі Сімбо.