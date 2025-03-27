Вчені назвали дієту, яка вбереже мозок та запобігає 11 хворобам: що треба їсти, а що виключити

Вчені виявили, що харчування, яке включає велику кількість свіжих фруктів і овочів і нежирних молочних продуктів без м’яса, тісно пов’язане зі здоровим старінням. Також воно вбереже від 11 хвороб та старіння мозку.

Що саме треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Яка дієта дуже ефективна проти старіння та хвороб?

Відмова від м’яса може бути ключем до уникнення 11 смертельних захворювань у подальшому житті, включно з майже всіма видами раку, діабетом і когнітивним погіршенням. Саме це показав аналіз вчених.

Відомо, що рослинна дієта багата клітковиною, а це стимулює роботу кишечника.

Також таке харчування багате життєво важливими вітамінами та мінералами, але містить менше жиру та солі.

Для дослідження міжнародні дослідники відстежували здоров’я та дієту 100 000 американців у віці 50 років протягом понад 30 років, реєструючи випадки 11 поширених захворювань, пов’язаних із віком.

Вони включали такі захворювання, як рак, діабет, серцевий напад, хвороби серця, серцева недостатність, інсульт, ниркова недостатність, захворювання легенів, хвороба Паркінсона та розсіяний склероз.

Вчені також досліджували когнітивні функції учасників та їхній загальний фізичний і психічний стан здоров’я. Експерти виявили, що ті, хто дотримувався рослинної дієти з нежирними молочними продуктами, мали на 86% більше шансів уникнути 11 захворювань і підтримувати своє когнітивне, фізичне та психічне благополуччя порівняно з тими, хто дотримувався м’ясної дієти.

Ті, хто дотримувався повністю рослинної дієти без молочних продуктів, мали на 46% більше шансів уникнути серйозних проблем зі здоров’ям.

Дослідники також виявили, що споживання великої кількості продуктів, які пройшли ультраобробку, таких як готові страви, заморожена піца, газовані напої та навіть хліб із супермаркету, на 32% знижує ймовірність "здорового старіння".

У журналі Nature Medicine експерти заявили, що їхні висновки є важливими з огляду на зростання старіння населення в усьому світі.

"Наші результати свідчать про те, що дієта, багата рослинною їжею з помірним включенням здорової їжі тваринного походження, може сприяти загальному здоровому старінню, керуючи майбутніми дієтичними рекомендаціями", - сказано в повідомленні вчених.

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