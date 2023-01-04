Вчені назвали алкоголь, який підвищує ризик деменції: руйнує щільність сірої речовини

За даними кількох досліджень, ймовірність розвитку старечого недоумства може збільшуватися, якщо вести неправильний спосіб життя та зловживати алкоголем. При цьому деякі спиртні напої мають шкідливіший вплив на мозок.

Навіть при помірному вживанні алкогольних напоїв вплив на сіру речовину зберігається – зменшується його щільність і це веде до незворотних наслідків.

Насамперед шкідливі ті напої, які містять багато жиру, цукру та оборотів - вони збільшують ризик розвитку старечого недоумства.

За словами вчених, у людей, які пили від 1 до 7 порцій, підсолоджених цукром алкогольних напоїв на тиждень, ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера підвищувалася в 1,91 раза порівняно з тими, хто не вживає таких напоїв. А у людей, які вживали понад 7 порцій таких напоїв на тиждень, ризик збільшувався у 2,55 рази.

Менш шкідливими вважаються вина, міцні спиртні напої та низьковуглеводне пиво. Однак і вони у великій кількості або у поєднанні з напоями, де є цукор і жир, завдають непоправної шкоди роботі мозку.