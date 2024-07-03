Вбивця чи ні? Подивіться, як гострий перець впливає на організм

Пекучий смак чилі сильно впливає на організм. Але існують відчайдухи, які полюбляють цей продукт.

Як саме впливає чілі на організм - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що ми знаємо про чилі?

Чилі - один із видів гострого перцю (лат. Capsicum), а також загальна назва гострого овоча, який містить характерну сполуку - капсаїцин. Його ефект залежить від дози та відповідної переносимості. При споживанні в помірних кількостях чилі вважається корисним для здоров’я продуктом.

Капсаїцин - це алкалоїд з пекучим смаком, який виникає в результаті активації больових рецепторів під назвою TRPV1. Незважаючи на те, що капсаїцин викликає біль під час їжі й за певних умов може сприяти нейрогенному запаленню шкіри та слизових оболонок, капсаїцин має типові для нього знеболюючі та протизапальні ефекти.

Шкала Scoville

Це шкала, яка вимірює пекучість перців. На Scoville Heat Units (SHU) перці можуть варіюватися від мілкої пекучості до дуже гострих. Наприклад, слабкі перці, такі як зелені чилі, мають низький рівень SHU, тоді як більш гострі перці, такі як habanero або scotch bonnet, можуть мати високий рівень SHU.

Різновиди перців

Є багато різновидів перців, які мають різну пекучість. Наприклад, jalapeño вважаються помірно гострими, тоді як ghost pepper або Carolina Reaper є серед найгостріших перців у світі.

Чи може перець чилі вбити вас?

Смерть від перцю чилі можлива, але випадків, пов'язаних з його вживанням, не зареєстровано. Інша ситуація з продуктами, приправленими капсаїцином, такими як сумнозвісні чіпси "One Chip Challenge" або "Hot Chip Challenge". Його споживання - це виклик, якому піддалися багато людей, у тому числі трагічно загиблий Гарріс Волоба з Массачусетсу.

У вересні 2023 року цей здоровий 14-річний підліток з’їв у школі продукт Paqui, що містить перець Carolina Reaper і Naga Viper, призначений лише для дорослих.

Він страждав від сильного болю в животі, а коли повернувся додому, знепритомнів і помер у лікарні. Як пізніше з'ясувалося, у нього сталася зупинка серця. Смерть настала внаслідок інфаркту міокарда. Розтин показав, що у нього вроджена вада серця.

Через реакції, які він викликає в організмі, навіть менші дози капсаїцину в перці чилі, соусах і чіпсах є непридатними для більшості людей. Вони також можуть викликати різкі фізіологічні зміни, включаючи небезпечний для життя анафілактичний шок у алергіків, що, однак, трапляється надзвичайно рідко. Однак поїдання їх насильно, щоб проявити себе, може завдати численних збитків організму.

Яка кількість капсаїцину може вбити?

Перець чилі та інші гострі види, найменш гострі з яких халапеньо, хабанеро, табаско, серрано і кайенський перець, не отруйні.

Крім того, всупереч поширеній думці, капсаїцин не є нейротоксином.

Однак він діє як антиоксидант і фактор, що збільшує вироблення оксиду азоту (NO), який розширює кровоносні судини та підтримує кровообіг. Проте кожна сполука має свою смертельну дозу.

Вважається, що для людини це 500-5000 мг на кілограм маси тіла. Як було підраховано понад 40 років тому, для людини вагою приблизно 68 кг було б смертельним споживання більше 1,3 кг самого гострого порошку перцю, такого як Bhut Jolokia.

Це просто неможливий сценарій. У гризунів смертельна доза призводила до смерті від легеневої недостатності. Вони розробили, серед іншого: артеріальна гіпотензія, задишка, ціаноз, судоми, конвульсії та параліч дихання.

Побічні ефекти чилі та капсаїцину

Капсаїцин є сильним подразником для ссавців - цікаво, що птахи досить нечутливі до його впливу. Він викликає печіння, подразнення та біль шкіри та слизових оболонок.

При вживанні капсаїцин викликає такі неприємні симптоми, як: