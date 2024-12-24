Вбивство Галини Гатчинз: у справі проти актора Алека Болдуїна остаточно поставили крапку

Прокуратура намагалася оскаржити рішення суду про скасування обвинувачень проти Болдуїна у справі про ненавмисне вбивство. Справа навіть потрапила до розгляду присяжних через процесуальні труднощі.

Однак зрештою прокурор визнала, що подальші кроки по апеляції не мають сенсу.

Адвокати актора заявили, що рішення про відкликання апеляції остаточно підтверджує їхню позицію, яку вони відстоювали з самого початку.

"Інцидент на знімальному майданчику був жахливою трагедією, але Алек Болдуїн не скоїв жодного злочину", - сказали адвокати.

Алек Болдуїн (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Вбивство Галини Гатчинз

21 жовтня 2021 року під час знімань фільму "Іржа" (Rust) в штаті Нью-Мексико актор Алек Болдвін випадково вистрілив із реквізитної зброї, в результаті чого загинула українська операторка Галина Гатчинз (Андросович) і поранення отримав режисер Джоел Соуза.

Галина Гатчінз (фото: Вікіпедія)

Болдвін стріляв із пістолета, який мав бути заряджений лише холостими патронами. Актор під присягою запевнив, що був упевнений в безпечності зброї, яку йому передали для сцени.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Алек досяг мирової угоди з родиною загиблої.

У квітні 2023 року кримінальні обвинувачення проти актора були зняті у зв'язку зі смертю Гатчинз, але в січні 2024 року велике журі присяжних висунуло повторне обвинувачення Болдуїну в ненавмисному вбивстві. Актор не визнав свою провину.