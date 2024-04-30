Вбивство у фунікулері: сім'я загиблого Максима розповіла, чи отримувала погрози і пропозиції підкупу

Чи погрожували родині

"Погроз не було. Але адвокат підозрюваного запустив інформацію про те, що його родині погрожують. Коли з’явились подібні новини, то ми зрозуміли, що йдуть нападки на нас. Адвокат підозрюваного домігся закритого суду", - каже Клібановський.

За його словами, родина дізналась ім’я підозрюваного тільки після похорону, а перше засідання по справі було за день до того.

"Навіть наш адвокат дізнався про засідання суду лише за дві години до початку. Коли приїхав брати справу, його запитали, чи буде присутнім при суді", - говорить чоловік.

Чи були спроби підкупу

Клібановський розповів, що на другий день після трагедії батько Максима отримав повідомлення від однієї жінки, яка співчувала щодо втрати й запропонувала допомогу у похованні. Згодом виявилося, що це писала мама підозрюваного.

"Співчуття приходили від багатьох людей і ми навіть не знали від кого це повідомлення. Лише з часом зрозуміли. Ми не взяли ці гроші, вони криваві. Мене дитина б не зрозуміла, якби я взяв гроші на її могилу з рук тієї людини, яка забрала її життя. Нехай навіть з рук родичів", - говорить чоловік.

Повідомлення від мами підозрюваного (скриншот)

Які побоювання має родина вбитого підлітка

"У нас молодь завжди роблять крайньою. Спочатку у медіа писали, що там п'яні підлітки, які слухали російську музику, бешкетували. Це не правда. На превеликий жаль, у наш час люди вірять у перші новини, саме вони відкладаються у пам'яті. Я хочу, щоб люди почули правду та зробили висновки", - каже дядько Максима.

Родину обурює те, що зараз підсудний не дає коментарів, його адвокат також. Фігурант справи не визнає своєї вини.

"Я зрозумів, що мені треба надавати максимальний розголос цій події, щоб люди пам'ятали про вбивство Максима. Новини зараз живуть один день. Це горе могло статися з кожним і, на превеликий жаль, воно може статися ще. Ми хочемо справедливого суду", - додає Клібановський.

Максим із мамою і братом (фото надане родиною хлопця)