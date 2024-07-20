Вбивство Фаріон. Фреймут спровокувала суперечки словами про смерть мовознавиці

Ведуча Ольга Фреймут висловилася про смерть Ірини Фаріон, яку не вдалося врятувати після озброєного нападу. Втім, її слова про колишню нардепку викликали суперечки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Фреймут поділилася в Instagram.
Фреймут зазначила, що Фаріон "не завжди делікатно" відстоювала свою позицію. Але вона все одно співчуває родині мовознавиці.
"Вона боролася за мову. Не завжди делікатно, не завжди вдало... Але так щиро. Як ніхто з нас. Розмовляймо українською. Пані Ірина віддала за це життя ... Висловлюю щирі співчуття рідним пані Ірини Фаріон", - заявила ведуча.
Допис Фреймут (скріншот)
Допис Фреймут викликав неоднозначну реакцію. У коментарях почалися суперечки. Зокрема, юзери пишуть:
У відповідь на інші користувачі заявили:
Що ще пишуть коментатори (скріншот)
А потім у суперечку втрутилася й сама Фреймут. Вона залишила ще один коментар, у якому зазначила, що зараз ми не можемо втрачати свободу слова.
"Люди можуть пробувати мати свій голос - за це у цивілізованому світі не вбивають, за це можуть засудити, вступити в дискусію, але точно не вбивати. Мене теж обурила позиція пані Ірини щодо наших військових. Жахала її імпульсивність", - визнала ведуча.
"Як журналіст, теж вмію і знаю, як спровокувати на радикальні відповіді - але не роблю цього і не займаюся жанром інтервʼю як більшість моїх колег, щоб потім не мати на совісті щось схоже. Людину вбито, а те, під чим ви сваритеся, - некролог. Під таким висловлювати ненависть і навіть радість - некоректно. Царство небесне пані Ірині", - резюмувала вона.
Відповідь Фреймут (скріншот)
19 липня невідомий вистрілив у Фаріон у Львові. Куля потрапила у скроню, мовознавицю терміново госпіталізували. Вона потрапила до реанімації у критичному стані.
Фаріон вбили у Львові (фото: Getty Images)
Вже пізно ввечері стало відомо, що Фаріон померла. Лікарі не змогли врятувати колишню нардепку, адже вогнепальне поранення було дуже серйозним. Нападника ще шукають.
На ранок стало відомо, що у вбивстві Фаріон слідчі не виключають "російський слід". Втім, є й інші версії.
До слова, раніше ми вже розповідали, як українські зірки реагують на вбивство Фаріон.
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