Вбивство Фаріон. Фреймут спровокувала суперечки словами про смерть мовознавиці

Що написала ведуча

Фреймут зазначила, що Фаріон "не завжди делікатно" відстоювала свою позицію. Але вона все одно співчуває родині мовознавиці.

"Вона боролася за мову. Не завжди делікатно, не завжди вдало... Але так щиро. Як ніхто з нас. Розмовляймо українською. Пані Ірина віддала за це життя ... Висловлюю щирі співчуття рідним пані Ірини Фаріон", - заявила ведуча.

Допис Фреймут (скріншот)

Як реагує мережа

Допис Фреймут викликав неоднозначну реакцію. У коментарях почалися суперечки. Зокрема, юзери пишуть:

"Як людину шкода, звісно, але вона не боролась за мову. Вона ображала людей і розколювала суспільство"

"Шкода як людину, але радикальна Фаріон далека від української героїні для мене"

"Сумно, що для того, щоб стати героєм у чиїхось очах, достатньо говорити будь-яку дурість, аби лише українською мовою".

У відповідь на інші користувачі заявили:

"Читаю коментарі і розумію, яку на себе наш народ взяв важку ношу - судити інших. І головне, що кожен вважає, що має писати маячню, заради підняття власного его. Як це огидно".

"Але від деяких коментарів я просто вражена! Як так можна говорити про людину, в якої забрали життя? Так, щось вона говорила правильно, щось ні, але це не привід радіти її смерті! Це хіба людяність?"

"Хай там як, ніхто немає права позбавляти людину життя. Так, вона була занадто, але ніхто не в праві позбавляти життя людину, для цього є суд, щоб покарати її вчинки".

Що ще пишуть коментатори (скріншот)

А потім у суперечку втрутилася й сама Фреймут. Вона залишила ще один коментар, у якому зазначила, що зараз ми не можемо втрачати свободу слова.

"Люди можуть пробувати мати свій голос - за це у цивілізованому світі не вбивають, за це можуть засудити, вступити в дискусію, але точно не вбивати. Мене теж обурила позиція пані Ірини щодо наших військових. Жахала її імпульсивність", - визнала ведуча.

"Як журналіст, теж вмію і знаю, як спровокувати на радикальні відповіді - але не роблю цього і не займаюся жанром інтервʼю як більшість моїх колег, щоб потім не мати на совісті щось схоже. Людину вбито, а те, під чим ви сваритеся, - некролог. Під таким висловлювати ненависть і навіть радість - некоректно. Царство небесне пані Ірині", - резюмувала вона.

Відповідь Фреймут (скріншот)

Що відомо про смерть Фаріон

19 липня невідомий вистрілив у Фаріон у Львові. Куля потрапила у скроню, мовознавицю терміново госпіталізували. Вона потрапила до реанімації у критичному стані.

Фаріон вбили у Львові (фото: Getty Images)

Вже пізно ввечері стало відомо, що Фаріон померла. Лікарі не змогли врятувати колишню нардепку, адже вогнепальне поранення було дуже серйозним. Нападника ще шукають.

На ранок стало відомо, що у вбивстві Фаріон слідчі не виключають "російський слід". Втім, є й інші версії.