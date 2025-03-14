Вбивство Дем’яна Ганула в Одесі: дружина активіста вперше вийшла на зв'язок після трагедії

Так, Жанна поділилася болючими спогадами про чоловіка, їхню любов та спільне життя, яке обірвалося надто рано.

"Я обрала найкращого чоловіка в світі, а він обрав мене”, - розпочала вона свою зворушливу публікацію. Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Жінка зізналася, що готова зробити все, аби Демʼян залишився живим. Вона згадала їхні шість років разом, які здавалися цілим життям, їхню донечку Сару та мрії, які вони плекали втрьох.

"Якби я могла, я б зробила все, тільки б він жив. Довгі (короткі?) 6 років ми разом, а мені здається, що все життя. Не думаю, що можна любити більше, ніж я Демʼяна. Мені завжди було його мало. Я завжди любила більше. Коли народилась Сара, я казала йому: "Я б привʼязала тебе до себе, щоб не виходив з дому, а постійно був поруч і обіймав мене". Він відповідав: "А хто гроші приноситиме". Ми сміялись. Ми багато сміялись разом. Навіть в найважчі часи. Але найважчі часи зараз", - написала фітнес-тренерка. Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

“Не хочу писати про справедливість чи щось таке. Хочу просто зберегти світлу пам’ять про чоловіка моєї мрії. Сара не памʼятатиме тата, і це те, що найбільше країть моє серце. Ми мріяли про те, яка вона виросте, фантазували, на кого буде схожа...", - додала вона. Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Також кохана активіста розповіла, що в останній ранок вони навіть не встигли попрощатися. Дем’ян просто сказав їй у коридорі: “Я поїхав, гарного дня”. А вона, нічого не підозрюючи, відповіла: "Навзаєм". Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

“Коханий, якщо ти дивишся на нас, знай, що я подумки ще додала, що люблю тебе. Люблю і любитиму, бо знаю, що це взаємно”, - завершила Вознюк свій допис. Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Зазначимо, що лише минулого року подружжя зіграло весілля. А вже у жовтні у громадського активіста і фітнес-тренерки народилася донечка Сара. Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Що відомо про вбивство Дем’яна Ганула

14 березня 2025 року в центрі Одеси було застрелено відомого громадського діяча та волонтера Дем'яна Ганула. Інцидент стався близько 10:30 на проспекті Українських героїв (колишній Олександрівський проспект), коли невідомий чоловік здійснив два постріли з короткоствольної зброї, після чого втік з місця події.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв розслідування під особистий контроль, направивши до Одеси слідчо-оперативну групу та криміналістів Центрального апарату Національної поліції.

Після цього поліція разом із СБУ провела ряд слідчо-оперативних дій. Менше ніж за п'ять годин після інциденту підозрюваного вдалося затримати.

"Це - місцевий житель 1978 року народження. Поліція вилучила в нього зброю та гранату", - зазначають правоохоронці.

У СБУ уточнили, що серед підозрюваних є 46-річний дезертир. Поліція розглядає різні версії мотивів злочину, зокрема можливу замовну природу вбивства та ймовірний "російський слід".

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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