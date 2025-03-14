Вбивство Дем’яна Ганула в Одесі: дружина активіста вперше вийшла на зв'язок після трагедії

14 березня 2025 року в самому серці Одеси було вбито громадського активіста та учасника Революції Гідності Дем’яна Ганула. Дружина загиблого блогера Жанна Вознюк увесь день утримувалася від публічних коментарів, проте нарешті порушила мовчання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-cторінку вдови зоо- та екозахисника.

Так, Жанна поділилася болючими спогадами про чоловіка, їхню любов та спільне життя, яке обірвалося надто рано.

"Я обрала найкращого чоловіка в світі, а він обрав мене”, - розпочала вона свою зворушливу публікацію. Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Жінка зізналася, що готова зробити все, аби Демʼян залишився живим. Вона згадала їхні шість років разом, які здавалися цілим життям, їхню донечку Сару та мрії, які вони плекали втрьох.

"Якби я могла, я б зробила все, тільки б він жив. Довгі (короткі?) 6 років ми разом, а мені здається, що все життя. Не думаю, що можна любити більше, ніж я Демʼяна. Мені завжди було його мало. Я завжди любила більше. Коли народилась Сара, я казала йому: "Я б привʼязала тебе до себе, щоб не виходив з дому, а постійно був поруч і обіймав мене". Він відповідав: "А хто гроші приноситиме". Ми сміялись. Ми багато сміялись разом. Навіть в найважчі часи. Але найважчі часи зараз", - написала фітнес-тренерка. Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

“Не хочу писати про справедливість чи щось таке. Хочу просто зберегти світлу пам’ять про чоловіка моєї мрії. Сара не памʼятатиме тата, і це те, що найбільше країть моє серце. Ми мріяли про те, яка вона виросте, фантазували, на кого буде схожа...", - додала вона. Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Також кохана активіста розповіла, що в останній ранок вони навіть не встигли попрощатися. Дем’ян просто сказав їй у коридорі: “Я поїхав, гарного дня”. А вона, нічого не підозрюючи, відповіла: "Навзаєм". Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

“Коханий, якщо ти дивишся на нас, знай, що я подумки ще додала, що люблю тебе. Люблю і любитиму, бо знаю, що це взаємно”, - завершила Вознюк свій допис. Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Зазначимо, що лише минулого року подружжя зіграло весілля. А вже у жовтні у громадського активіста і фітнес-тренерки народилася донечка Сара. Дем’ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Що відомо про вбивство Дем’яна Ганула

14 березня 2025 року в центрі Одеси було застрелено відомого громадського діяча та волонтера Дем'яна Ганула. Інцидент стався близько 10:30 на проспекті Українських героїв (колишній Олександрівський проспект), коли невідомий чоловік здійснив два постріли з короткоствольної зброї, після чого втік з місця події.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв розслідування під особистий контроль, направивши до Одеси слідчо-оперативну групу та криміналістів Центрального апарату Національної поліції.

Після цього поліція разом із СБУ провела ряд слідчо-оперативних дій. Менше ніж за п'ять годин після інциденту підозрюваного вдалося затримати.

"Це - місцевий житель 1978 року народження. Поліція вилучила в нього зброю та гранату", - зазначають правоохоронці.

У СБУ уточнили, що серед підозрюваних є 46-річний дезертир. Поліція розглядає різні версії мотивів злочину, зокрема можливу замовну природу вбивства та ймовірний "російський слід".

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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