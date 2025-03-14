Вбивство Дем'яна Ганула. Як реагують Стерненко, Лачен та інші відомі активісти

Ігор Лаченков

"Су*а нема слів, посеред дня, в наглу в голову стріляють, коли поруч будівля СБУ та поліції. Треш, тут під особистий контроль всім треба брати цю справу, та одразу допитувати Труханова, та шукати не тільки виконавця, а і одразу замовника. Таке не можна спустити з рук, спочатку на активістів подають в суди русня, тепер вбиває. Це взагалі як на*уй ?? Русня там вже по всім каналам радіє", - обурено написав блогер.

Cергій Стерненко

"Ніхто з нас не є у безпеці. Росіяни полюють на українських активістів, волонтерів, громадських діячів. Кілька місяців тому ми також виявляли стеження за мною. Особи, які його організували, перебувають за кордоном і працюють на російські спецслужби. Бережіть себе і завжди дбайте про свою безпеку", - відреагував на трагедію активіст.

Яніна Соколова

"Нема слів. Просто посеред дня вбили одеського активіста Дем'яна Ганула. Проукраїнського активіста, який боровся з ватою і беззаконням. Важливо розуміти, чи є в країні захист тих, хто під особливим прицілом Росії та її агентури. Одеський активіст ще у липні попросив Служба безпеки України забезпечити йому захист, адже він почав отримувати погрози.

Ба більше, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.

У Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ. За його словами, російська агентура дуже вільно почувається в Україні", - висловилася журналістка.

Сергій Гнезділов

"Скільки замахів пережив… Дякую за 2 травня та українську Одесу, за Вуличний Фронт. Не здивуюсь, якщо вбивця - якийсь ватнік, який відпрацьовував замовлення внутрішніх чи зовнішніх ворогів України. Вічна памʼять, - написав ведучий подкасту "++ подкаст" на Громадському.

Що відомо про вбивство Демяна Ганула

Відомий проукраїнський активіст Дем'ян Ганул був застрелений 14 березня в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з його вбивством. Місцеві джерела повідомляли, що чоловік загинув від двох пострілів.

На відео, яке потрапило в мережу, зафіксовано момент вбивства, де нападник кілька разів стріляє в уже лежачого блогера на Олександрівському проспекті.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на трагічний інцидент.

"Щодо вбивства громадянина Ганула в місті Одеса. З центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, вона вже вирушила до Одеси. Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції… Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину", - сказав міністр внутрішніх справ під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Поліція відкрила кримінальне провадження у справі вбивства громадського діяча. Інцидент кваліфікують як умисне вбивство, ймовірно, скоєне за замовленням.

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