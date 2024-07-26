Не "вбивайте" себе у залі. Фітнес-гуру розказав, як насправді схуднути

Якщо ви дуже хочете схуднути - одних фізичних вправ у тренажерній залі чи вдома недостатньо.

Що найголовніше треба зробити для втрати кілограмів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на тренера Дарсі Фітца у TikTok.

Що треба зробити для схуднення першою справою?

За словами, експерта, тренажерна зала - це не перша річ про яку ви маєте думати при схудненні.

Все, що вам потрібно зробити, це зосередитися на харчуванні з дефіцитом калорій, незалежно від того, їсте ви вуглеводи, жири, білки чи ні.

"Просто створюйте дефіцит калорій та щодня гуляйте", - сказав фітнес-гуру.

Дарсі зазначив, що проблема зі схудненням полягає в тому, що багато людей не сприймають новий образ життя, як щось постійне, а хочуть швидко схуднути, потім повертаючись до своїх звичок.

Тренер зазначив, що швидка втрата ваги може бути не найкращим шляхом до схуднення.

"Почніть повільно та досягайте свого шляху", - сказав на відео Дарсі.

Фітнес-гуру припустив, що як тільки ви наберетеся достатньої впевненості та енергії у своїй подорожі до здорового образу життя - з часом ви почнете худнути.

"100% правда! Я схуд на 46 кг без екстремальних вправ. Просто здорове харчування, дефіцит калорій і прогулянки 2-3 рази на тиждень", - написав один з підписників Дарсі у коментарях.