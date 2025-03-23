Вбиває одним доторком: де росте найнебезпечніше на планеті дерево-вбивця

Чому манцінела так небезпечна?

Уявіть собі: ви вирушили в подорож до екзотичних Карибів чи Бразилії, і ось, прогулюючись вздовж узбережжя, натрапляєте на неймовірно красиве дерево. Його гілки виглядають так, ніби вони запросили вас сховатися в тіні, а під ногами розсипані плоди, які пахнуть... ну, точно як щось надзвичайне!

Ви зібрали один з них, з таким нетерпінням надкусили - і відразу відчули дивний смак. Що може бути краще, правда? Але ось, через кілька миттєвостей, відчуття змінюються. Ви раптом зрозуміли, що щось не так. У роті палить, горло стискає, а шлунок болить так, ніби ви з’їли щось, що взяло вогонь і кислоту.

Що сталося? У вас є лише кілька хвилин, щоб зрозуміти, що плід, який ви тільки що скуштували, належить до найбільш отруйного дерева на планеті - манцінели.

Це дерево - справжній хижак серед рослин. Його токсичні властивості роблять манцінелу не просто небезпечною, а смертельно небезпечною. Якщо вам пощастило, і ви лише з’їли шматочок плоду, шанс вижити є. Але якщо ви вирішили, що одне "яблуко" буде досить, тоді краще молитися, бо наслідки можуть бути фатальними.

Та й це не тільки плоди, а й кора, гілки, листя - навіть роса, що падає з гілок, містять смертельний токсин. І нехай вас не спокушає аромат цих плодів - це всього лише пастка, з якою ще неодноразово стикалися корабельні пірнати та сміливі іспанські конкістадори.

Зовнишний вигляд манцінели (фото: Вікіпедія)

Яким чином манцінела отруює?

Основний "вбивця" в манцінелі - молочний сік, що містить форбол. Це смертельна отрута, яка не тільки вбиває, а й викликає ракові захворювання при тривалому контакті з деревом. Всього кілька крапель соку можуть спричинити сильні опіки, а потрапляння в організм - не тільки болісні травми, але й серйозні пошкодження слизових оболонок і органів.

Наприклад, якщо ви з’їли плід, це може призвести до страшних опіків стравоходу, а попадання соку в очі - до миттєвої сліпоти. Кожен момент контакту з манцінелою може стати останнім, особливо якщо ви шукаєте прихистку під її гілками чи відпочиваєте в тіні дерева під час дощу.

І навіть не думайте, що вам пощастить: сік манцінели дуже добре розчиняється у воді, і отрута може потрапити на вашу шкіру без жодних попереджень.

Отруйні плоди манцінели (фото: Вікіпедія)

Чому знищити манцінелу не вдається?

Манцінела - це не просто дерево, це справжнє випробування для людської фантазії в боротьбі з природними катастрофами. Вже в XVIII столітті на острові Пуерто-Ріко була спроба повної вирубки манцінели. Однак ця ідея швидко захлинулась: молочний сік, що потрапляв на руки лісорубів, викликав у них важкі опіки, а інколи й сліпоту.

Після цього був спробуваний інший варіант: дерево вирішили спалити. Але дим від згорілої манцінели виявився не менш смертоносним: він подразнював очі і дихальні шляхи, викликавши головні болі та інші серйозні симптоми отруєння.

Так, це дерево навіть примудрилось вижити і здолати всі спроби боротьби з ним. Ось така ось природна іронія: чим більше ви намагаєтеся його знищити, тим більше воно вас вражає.

Сьогодні манцінела все ще використовується в промисловості. Її деревина дуже цінна завдяки своїй міцності і красивому темному кольору. Однак, заготівля цієї деревини - це справжній подвиг для сміливців.

Перш ніж спиляти дерево, необхідно обов’язково "згасити" його отруту: для цього навколо дерева розводять вогонь, щоб висушити сік, що міститься в ньому. І навіть після такого "підготовчого" етапу, процес валки та обробки деревини залишається дуже небезпечним.

Красномовне попередження на манцінелі (фото: Вікіпедія)

Вас може зацікавити