Важные признаки недостатка витаминов в организме: может вызвать непредсказуемые болезни

Смена сезона, стрессы на работе, строгая диета или даже генетическая наследственность - могут влиять на усвояемость полезных веществ в организме. В частности, невнимательное отношение к своему питанию и организму в целом, может вызвать дефицит витаминов. А со временем может спровоцировать развитие разнообразных болезней.

Признаки нехватки витаминов

Ломкость волос и ногти. Главная причина данного симптома-недостаточное употребление биотина (витамин В7). Также, если началось отслоение ногтей и начали сечься волосы, употребляйте в пищу молочные продукты, а именно цветную капусту, шпинат, брокколи, зерновые и бананы. Кроме того, данный симптом может указывать на анемию, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.

Ломкость волос у женщин (фото: pixabay.com)

Потрескавшиеся губы. Это симптом указывает на недостаток железа и витаминов группы B, которые содержатся в бобовых, крахмалистых овощах, орехах и цельнозерновых продуктах.

"Куриная" слепота и белые наросты на внутренней части глаза. Пищевые продукты, богатые витамином A, помогут избавиться от этих неприятных состояний, которые способны развиться в ксерофтальмии и привести к полной слепоте и другим неприятным последствиям. К счастью, его достаточно в молочных продуктах, зеленых, желтых и оранжевых овощах.

Синяки на ногах. Соответствующий симптом свидетельствует о недостатке витамина К. Поэтому следует есть больше брокколи, клубники, манго и апельсинов.

Синяки на ногах свидетельствуют о недостатке витаминов (фото: pexels.com)

Гусиная кожа на локтях или кожный кератоз. Может появляться, если в вашем рационе недостаточно цинка и витамина А. Эти элементы можно найти в домашней птице, хумусе, тыкве и дыне.

Бугристые ногти. Недостаток желудочного сока провоцирует низкую всасываемость любых витаминов, поэтому добавляйте пищеварительный фермент (добавка к пище) в ваш рацион.

Синдром беспокойных ног, или синдром Уиллиса-Экбома. Ощущение постоянного движения ногами даже в спокойном состоянии, то вы можете иметь проблемы со сном. Поможет это преодолеть магний.

Прежде чем заставлять кухонные полки баночками с капсулами омега-3, экстрактами водорослей и иммуномодуляторами, проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, какого именно витамина/микроэлемента не хватает и подобрать правильную дозировку.